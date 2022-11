Luis Robles, enfermo y sin atención médica: "Preso injustamente y ¿me lo van a dejar morir ahí?"

Sin recibir atención médica se encuentra el preso político Luis Robles Elizástigui en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, donde está presentando síntomas de neumonía y un proceso alérgico que afecta su rostro, según ha dicho a Radio Martí Yindra Elizástigui, su madre.

"Él me llamó, que está enfermo. Tiene fiebre, tiene la cara, fundamentalmente, alterada. Parece un proceso alérgico, y todo parece indicar que tiene o bronquitis, o neumonía. Ya lo llevaron a la posta médica y allí se decidió remisión para el hospital, cosa esta que no se ha hecho", denunció.



Yindra señaló que desde la pasada semana las autoridades de la penitenciaria llevaron a Robles a la enfermería de la cárcel y le comunicaron que sería trasladado a un hospital, pero hasta el momento permanece en su destacamento.

"Voy para allá, a ver esa situación, porque el colmo es que está preso injustamente y ¿me lo van a dejar morir ahí? No es fácil", dijo la madre del preso político.

El enfermo permanece en su albergue, "ni siquiera en la enfermería", se quejó la mujer. Explicó, además, que su hijo ha debutado con una hipertensión arterial para la que no tiene medicamentos.

Luis Robles, Elizástigui, de 28 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el boulevard de San Rafael en La Habana portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, algo que exigían por esos días integrantes del Movimiento San Isidro.



Su madre ha expresado que la alimentación de Robles no es la adecuada, ya que se niega a ingerir la comida del penal.

"Me dice que ya no tiene qué comer. Entonces, la jaba del mes pasado no fue la mejor, como ha sido anteriormente. Me dijo que no tenía ya alimentación, y que hace mucho tiempo no come la comida del penal".



Familiares de Luis Robles han denunciado en múltiples ocasiones la situación que enfrenta en la prisión Combinado del Este. En abril de este año, el joven fue golpeado por guardias del penal y castigado con cinco días a celda de castigo. También ha sido sacado en varias ocasiones de su celda en horas de la madrugada, esposado de pies y manos, y llevado a una oficina donde ha permanecido toda la noche.



En el mes de mayo, en una acción calificada por su familia de maltrato y humillación, fue fotografiado desnudo, de frente y de espalda, en presencia de los jefes de Orden Interior y de Unidad, y de otros oficiales del penal. Su familia ha denunciado los hechos en la Oficina de Ciudadanía del Ministerio del Interior, en Guantánamo, y en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones.