Los púgiles cubanos Pablo Vicente y Leosdán Núñez pelearán en República Dominicana

Para más de 400 millones de personas por todo el planeta la vida tiene sentido pues esta semana reanudó la competencia más importante y mejor pagada del mundo nivel de clubes.

Tras 3 largos meses de vacaciones la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions, reanudó “hostilidades” en los octavos de final con 4 partidazos que no defraudaron a nadie.

Recuerden que hay que jugar dos partidos, uno de visita y otro como local, por lo tanto los resultados abajo -partidos de ida- no son definitivos hasta que se jueguen los partidos de vuelta.

Todo comenzó en España donde el FC Barcelona recibió su peor paliza en casa en años perdiendo 1:4 contra el actual subcampeón europeo Paris Saint-Germain. Leo Messi metió el único tanto local gracias a un penalty pero Mbappe le hizo la vida imposible a los catalanes con 3 goles en la jornada.

El partido de vuelta se jugará en Francia el 10 de marzo y solo un milagro salvaría al Barcelona pues se ve obligado a ganar por goleada.

Al mismo tiempo hubo un pequeño contratiempo en el partido entre el Leipzig y el 6 veces campeón europeo Liverpool que tuvieron que jugar en Hungría.

Tres semanas antes de jugarse el partido, el gobierno Federal de Alemania canceló todo vuelo proveniente del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). Sin embargo, el Liverpool Fútbol Club pensó que ellos estaban exentos porque la UEFA (Unión Europea de Fútbol) le había dado garantías a los siete gobiernos participantes de que todo jugador, coach, entrenador y gerente que viajara con los clubes tenía que dar negativo al coronavirus 24 horas antes de viajar.

Al escribirse este artículo el Reino Unido tenía más de 120 mil muertos de COVID-19, per cápita, el segundo porcentaje con la mayor cantidad de fallecidos en todo el planeta, (después de Bélgica) e inclusive mucho más que Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno alemán decidió no jugársela. Vacunados o no, negativos o no, el partido entre el Leipzig y el Liverpool no se podía jugar en suelo germano y punto. Por eso se jugó en Budapest, Hungría. Liverpool ganó 2 x cero.

En los otros 2 partidos que se jugaron esta semana en la Champions vimos a Cristiano Ronaldo y su Juventus de Turín viajar a Porto y perder 2:1 contra los portugueses (compatriotas de CR7). Los expertos en la materia alegan que Ronaldo no jugó uno de sus mejores encuentros.

En el cuarto y último cotejo de la semana, y el único que se jugó bajo condiciones de juego ideales, o sea, sin frío, lluvia o neblina, vimos al Sevilla -el actual campeón de la Europa Ligue- perder como local 2:3 ante el poderoso y favorito borussia Dortmund de Alemania. Esto significa que el Sevilla tendrá que ponerse las pilas y ganar su encuentro de vuelta, el 9 de marzo, en Dortmund.

