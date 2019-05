Los negocios sucios con Hezbolá de Tareck El Aissami y su familia (Parte 1)

Diversas investigaciones señalan al ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, como responsable de la infiltración de miembros del grupo terrorista Hezbolá en Venezuela.

Entrevistado al respecto, Joseph Humire, director de Secure Free Society y experto en antiterrorismo, aseguró a RadioTelevisionMarti.com que para comprender el nexo con el grupo terrorista Hezbolá y la familia del El Aissami hay que entender de donde viene el ex vicepresidente de Venezuela.

El expediente entregado al diario New York Times por un ex oficial venezolano de inteligencia de alto rango y cuyos testimonios fueron confirmados de manera independiente por otro ex oficial, afirma que El Aissami en conjunto con familiares ingresaron a miembros del grupo terrorista Hezbolá a Venezuela para expandir una red de inteligencia y poder trabajar en el narcotráfico ¿pero realmente se conoce cuál es la relación de este grupo terrorista con Tarek El Aissami y su familia?

Aissami, quien tiene origen sirio libanes, ha desempeñado diferentes cargos durante el régimen de Chávez y Maduro como ministro, gobernador y por último vicepresidente de Venezuela, pero según su historial familiar está ambición política no es un capricho de niño, sino más bien una herencia.

Según Humire, la lista de familiares de El Aissami involucrados en partidos políticos de la Siria actual y en su momento al movimiento Panárabe Nacionalista es larga.

El experto en seguridad asegura que el padre de El Aissami , Zaidan El Amin El Aissami, llegó a Venezuela representando una extensión del Partido Baaz Árabe Socialista para reforzar y guiar la revolución bolivariana, la cual según Humire no hubiese tenido éxito sin la llegada de los sirios al país sudamericano. Incluso fue uno de los detenidos el 4 de febrero de 1992, fecha de la fallida intentona golpista de Hugo Chávez.

Por otra parte, el grupo terrorista Hezbolá es un fenómeno relativamente nuevo que surgió en el año 1982 para defender la revolución iraní. Este grupo terrorista recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán. Según Humire, Irán ayudó a formar, entrenar y equipar a Hezbolá en el Líbano para construir redes dentro del mundo árabe.

“En ese aspecto Hezbolá ha sido una herramienta para ser presencia en el mundo árabe y por extensión cuando el movimiento Revolución Panárabe cayó, Hezbolá surgió y de ahí viene la relación de este grupo terrorista con la familia de El Aissami ”, aseguró Humire.

Una investigación realizada por el diario ABC, informó que incluso hasta su primo, Husam El Aissami, quien lleva años como consejero de la Embajada de Venezuela en Jordania, ha sido acusado de mantener relaciones con el grupo terrorista y ser participe en la entrega de visas y pasaportes a personas vinculadas con este grupo. Además, es señalado de presuntamente ocuparse del traslado de fondos hacia Siria y Líbano.

Esta investigación tambien asegura que en este traslado de fondos participa otro primo, Fady El Aissami, quien es el responsable de el arreglo de contrataciones del Estado a empresas propias o amigas.

Humire concluye que actualmente la infiltración de miembros de Hezbolá en Venezuela es una alianza estrategia para mover drogas y fondos ilícitos de América Latina a Medio Oriente y traer a potenciales terroristas a América Latina para darles una cobertura de identidad y así puedan operar libremente en la región.