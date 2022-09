Los derechos humanos, tema que podría ser clave en la nueva Asamblea General de la ONU

Ucrania aumenta la presión sobre soldados rusos en retirada

Los soldados ucranianos aumentaron la presión el martes sobre las fuerzas rusas en retirada, intensificando una contraofensiva que ha producido importantes ganancias y un golpe impresionante al prestigio militar de Moscú.



A medida que el avance continuaba, los servicios de la guardia fronteriza ucraniana dijeron que el ejército tomó el control de Vovchansk, una ciudad a sólo 3 kilómetros (2 millas) de Rusia tomada en el primer día de la guerra. Rusia reconoció que en los últimos días ha retirado las tropas de las zonas de la región nororiental de Járkiv.



Todavía no estaba claro si el ataque ucraniano, que se desarrolló después de meses de poco movimiento discernible, podría señalar un punto de inflexión en la guerra de casi siete meses.



Pero las autoridades del país se mostraron optimistas, publicando imágenes que mostraban a sus fuerzas quemando banderas rusas e inspeccionando tanques abandonados y carbonizados. En un video, los guardias fronterizos arrancaban un cartel en el que se leía: "Somos un solo pueblo con Rusia".



El impulso ha cambiado de un lado a otro en otras ocasiones, y los aliados estadounidenses de Ucrania se cuidaron de no declarar una victoria prematura, ya que el presidente ruso Vladimir Putin todavía tiene soldados y recursos que aprovechar.



Ante la mayor derrota de Rusia desde su fallido intento de capturar Kyiv a principios de la guerra, el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, dijo que las fuerzas estaban contraatacando con "ataques masivos" en todos los sectores. Pero no hubo informes inmediatos de un repunte de los ataques rusos.



A última hora del lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que sus soldados habían retomado hasta ahora más de 6.000 kilómetros cuadrados (2.300 millas cuadradas) -un área de más de dos veces el tamaño de Luxemburgo- en cuestión de semanas.



"El movimiento de nuestros soldados continúa", dijo.



Los informes sobre el caos abundaron cuando los soldados rusos se retiraron, así como las afirmaciones de que se estaban rindiendo en masa.



Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas inmediatamente.



El viceministro de Defensa ucraniano, Hanna Maliar, dijo que Kyiv está tratando de persuadir a más soldados rusos para que se rindan, lanzando proyectiles llenos de volantes antes de su avance.



"Los rusos los utilizan como carne de cañón. Su vida no significa nada para ellos. No necesitan esta guerra. Ríndanse ante las Fuerzas Armadas de Ucrania", decían los volantes.



Mientras se liberaban decenas de ciudades y pueblos, las autoridades se desplazaron a varias zonas para investigar las presuntas atrocidades cometidas por los soldados rusos contra la población civil.



La fiscalía regional de Járkiv dijo que se encontraron cuatro cuerpos con signos de tortura en el pueblo de Zaliznychne. No está claro en qué otros lugares han entrado los investigadores.