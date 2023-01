Los 30 equipos más valiosos del mundo en 2022, según Forbes

Cada año, Forbes publica el valor de las franquicias deportivas, tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta. A continuación, las 30 franquicias deportivas más ricas del mundo según Mike Ozanian, periodista de la revista financiera.

Interesante que solo hay 6 clubes de balompié entre las 30 franquicias más ricas del planeta.



En la lista de Forbes, solo aparecen franquicias de cuatro países. España tiene 2, Alemania suma solo una e Inglaterra, 3. El resto son de EEUU.



Solo 4 franquicias NO tienen dueño, o sea, los socios o accionistas son los que mandan. Los socios y accionistas tienen voz y voto para contratar o despedir ejecutivos, inclusive, al presidente del club.



Es obvio que el fútbol americano es el #1 en el mundo en franquicias deportivas valoradas, pues 6 de las primeras 10 son de la NFL.

Estos fueron los 30 equipos más valiosos del mundo en 2022 (cifras en dólares estadounidenses).



1. Dallas Cowboys – 8 mil millones



Cambio de cinco años: +67%



Año de compra: 1989



Precio pagado: 150 mil dólares



Propietario: Jerry Jones



2. New England Patriots – 6.4 mil millones



Cambio de cinco años: +73%



Año de compra: 1994



Precio pagado: 172 mil dólares



Propietario: Robert Kraft



3. Los Angeles Rams – 6.2 mil millones



Cambio de cinco años: +107%



Año de compra: 2010



Precio pagado: 750 mil dólares



Propietario: E. Stanley Kroenke



4. New York Yankees – 6 mil millones



Cambio de cinco años: +62%



Año de compra: 1973



Precio pagado: 8,8 millones dólares



Propietario: familia Steinbrenner



4. New York Giants – 6 mil millones



Cambio de cinco años: +82%



Año de compra: 1925, 1991



Precio pagado: 500, 150 mil dólares



Propietario: John Mara, Steven Tisch



6. New York Knicks – 5.8 mil millones



Cambio de cinco años: +76%



Año de compra: 1997



Precio pagado: 300 mil dólares



Propietario: Deportes del Madison Square Garden



6. Chicago Bears – 5,8 mil millones



Cambio de cinco años: +104%



Año de compra: 1920



Precio pagado:100 dólares



Propietario: familia McCaskey



8. Golden State Warriors – 5,6 mil millones



Cambio de cinco años: +115%



Año de compra: 2010



Precio pagado: 450 mil dólares



Propietario: Joe Lacob, Peter Guber



8. Washington Commanders – 5,6 mil millones



Cambio de cinco años: +81%



Año de compra: 1999



Precio pagado: 750 mil dólares



Propietarios: Daniel Snyder, Tanya Snyder



10. LA Lakers – 5,5 mil millones



Cambio de cinco años: +83%



Año de compra: 1979, 2021



Precio pagado: 20 mil, 5 mil dólares



Propietario: Jerry Buss Family Trusts, Todd Boehly, Mark Walter



11. New York Jets – 5,4 mil millones



Cambio de cinco años: +96%



Año de compra: 2000



Precio pagado: 635 mil dólares



Propietario: familia Johnson



12. San Francisco 49ers – 5,2 mil millones



Cambio de cinco años: +70%



Año de compra: 1977



Precio pagado: 13 mil dólares



Propietarios: Denise DeBartolo York, John York



13. Real Madrid (ESP) – 5,1 mil millones



Cambio de cinco años: +42%.

Además, aumenta su valor desde los 4,75 mil millones de dólares que tenía en 2021.



Propietario: El REAL MADRID no tiene dueño, tiene socios.



13. Las Vegas Raiders – 5.1 mil millones



Cambio de cinco años: +114%



Año de compra: 1966



Precio pagado: 180 mil dólares



Propietario: Mark Davis



15. FC Barcelona (ESP) – 5 mil millones



Cambio de cinco años: +39%



Propietario: El FC BARCELONA no tiene dueños, tiene socios.



16. Philadelphia Eagles – 4.9 mil millones



Cambio de cinco años: +85%



Año de compra: 1994



Precio pagado: 185 mil dólares



Propietario: Jeffrey Lurie



17. Houston Texans – 4.7 mil millones



Cambio de cinco años: +68% |



Año de compra: 1999



Precio pagado: 600 mil dólares



Propietario: Janice McNair



18. Denver Broncos – 4.65 mil millones



Cambio de cinco años: +79%



Año de compra: 2022



Precio pagado: 4,5 mil millones de dólares



Propietario: Rob Walton



19. Manchester United (ING) – 4.6 mil millones



Cambio de cinco años: +24%



Año de compra: 2005



Precio pagado: 1,4 mil millones de dólares



Propietario: familia Glazer



19. Miami Dolphins – 4.6 mil millones



Cambio de cinco años: +79%



Año de compra: 2009



Precio pagado: 1,1 mil millones de dólares



Propietario: Stephen Ross



21. Seattle Seahawks – 4.5 mil millones



Cambio de cinco años: +86%



Año de compra: 1997



Precio pagado: 194 mil dólares



Propietario: Paul G. Allen Trust



22. Liverpool (ING) – 4.45 mil millones



Cambio de cinco años: +197%



Año de compra: 2010



Precio pagado: 476 mil dólares



Propietario: John Henry, Thomas Werner



23. Bayern de Munich (ALE) – 4.28 mil millones



Cambio de cinco años: +58%



Año de compra: –



Precio pagado: –



Propietario: miembros del club



24. Manchester City (ING) – 4.25 mil millones



Cambio de cinco años: +102%



Año de compra: 2008



Precio pagado: 385 mil



Propietario: Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan



24. Green Bay Packers – 4.25 mil millones



Cambio de cinco años: +67%



Año de compra: 1921



Precio pagado: 100 dólares



Propietario: Accionistas



26. Los Angeles Dodgers – 4.08 mil millones



Cambio de cinco años: +48%



Año de compra: 2012



Precio pagado: 2 mil millones de dólares



Propietario: Guggenheim Baseball Management



27. Atlanta Falcons – 4 mil millones



Cambio de cinco años: +62%



Año de compra: 2002



Precio pagado: 545 mil



Propietario: Arthur Blank



28. Pittsburgh Steelers – 3.98 mil millones



Cambio de cinco años: +62%



Año de compra: 1933



Precio pagado: 2.500 dólares



Propietario: Daniel Rooney Trust, Arthur Rooney II



29. Minnesota Vikings – 3.93 mil millones



Cambio de cinco años: +64%



Año de compra: 2005



Precio pagado: 600 mil dólares



Propietario: Zygmunt Wilf



30. Boston Red Sox – 3.9 mil millones



Cambio de cinco años: +44%



Año de compra: 2002



Precio pagado: 380 mil dólares



Propietario: John Henry, Thomas Werner