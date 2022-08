"Lo tuvieron que llevar al hospital por los golpes que tenía", denuncian violencia policial en Nuevitas

José Armando Torrente, detenido violentamente durante la protesta popular el viernes en Nuevitas, Camagüey, fue maltratado físicamente durante y después de la detención en la Unidad Municipal de la Policía (PNR), por lo que tuvo que ser llevado al hospital de la ciudad para recibir atención médica, según denunció su esposa a Radio Televisión Martí.

Daimarelis Echeverría Bielsa aseguró que fuentes de este centro médico le dieron la información y adelantó que hoy acudirá a la sede de la policía política en la cabecera provincial, en busca de conocer el paradero de su esposo.

“Se lo llevaron el viernes después de la 10 de la noche y por lo menos en el caso de mi esposo, lo mantuvieron en la unidad de la PNR de aquí de Nuevitas, donde le cayeron a golpes, lo tuvieron que llevar al hospital para curarlo por los golpes que tenía y estaba todo inflamado, luego me enteré por otros familiares de otros presos, que a Armando lo habían trasladado para Camagüey, pero a mí la policía no me da razón alguna, no me dice nada, hoy por mi cuenta voy a la capital de la provincia para ver si al menos me dejan entregarle el aseo”, señaló.

Echeverría Bielsa ofreció detalles de lo ocurrido a tres niñas, que fueron maltratadas por los agentes durante la detención de Torrente.

“La mía se llama Gerly Torrente Echeverría, esa niña tiene 11 años, Beatriz Aracelis Rodríguez Feijó, es la otra niña golpeada. Somos vecinos, ella es la menor que empujó el policía, y luego la agarró por el cuello y la pateó, y la tercera se llama Jennifer, de la cual no recuerdo los apellidos", explicó.

"Al ver las niñas como estaban cayéndole arriba a mi esposo y luego como lo golpeaban en el auto patrullero, ellas reaccionaron y comenzaron a gritar para que lo soltaran y no le dieran más golpes, algo que es natural. La niña tiene un pie con malestar y todavía hoy camina con dificultad y la otra (Beatriz Aracelis) es la que está peor por los dolores que tiene en la zona de las costillitas todavía”, aseguró la esposa del detenido.



En el caso de Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca, quien se encuentra bajo arresto en la cabecera provincial de Camagüey, es su abuela, Belkis Méndez, quien acudirá a la sede de la Seguridad del Estado para conocer en qué condiciones se encuentra la joven que grabó y transmitió en directo las protestas antigubernamentales de Nuevitas.

La señora fue citada para llevarle el aseo personal a su nieta de 22 años.

"Acusan a mi nieta de ser la líder de la protesta; la acusan de incitar al pueblo para delinquir, de terrorismo. También la acusan de corrupción de menores, porque como ella denunció lo de las niñas que los policías golpearon durante las protestas del viernes... Eso se puede ver en los videos en redes sociales. La acusan de muchísimas cosas", detalló la mujer.

Mientras tanto, un residente de Nuevitas informa que en la noche del lunes regresaron los apagones y que el pueblo está bajo el patrullaje de brigadas especiales y de dirigentes gubernamentales.

“Anoche empezaron los apagones nuevamente, entre las 11 y 3 de las madrugada, una duración de cuatro horas, y fue general, y las Boinas Rojas que trajeron de la ciudad de Camagüey siguen aquí en la calle, sobre todo en horarios nocturnos", declaró desde esa localidad Olainis Tejeda Beltrán.

"Un numeroso grupo de dirigentes del Partido Comunista de Cuba en el territorio también estaban en la calle en horario nocturno, dando explicaciones de que se estaba ajustando el cronograma de apagones, pero que había que entender y al menos ya no sería el corte eléctrico hasta las cinco de la mañana, sino que hasta las 3 am. Entonces, residentes -sobre todo de la zona de Pastelillo-, increparon a los funcionarios diciéndoles que lo que pasa es que las autoridades con tal de que la cabecera provincial no se desboque y salgan a protestar a las calles, sacrifican los municipios pequeños, donde hay menos población”, señaló Olainis.

La organización no gubernamental (ONG) Justicia 11, registra ya un total de 42 detenidos por las protestas en Nuevitas y Amnistía Internacional exigió la libertad de todos los detenidos.