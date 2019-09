Llaman a protesta masiva contra represión en Cuba en día de la Virgen de la Caridad

Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de CubaDecide han hecho un llamamiento a manifestarse en Cuba contra la represión del régimen a la sociedad civil independiente.

La convocatoria ha quedado abierta para este domingo, 8 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.

Horas después de la convocatoria, Ernesto Oliva, uno de los coordinadores de UNPACU, denunció que como represalia a este anuncio las autoridades les habían cortado el servicio de datos móviles a varios integrantes del grupo.

"(...) la policía política junto a @ETECSA #Cuba le cortan el servicio de Internet por Datos móviles a varios de sus miembros, incluído su líder José Daniel Ferrer", posteó el activista.

En entrevista con Radio Televisión Martí, el líder de UNPACU José Daniel Ferrer, aseguró desde Santiago de Cuba que saldrán “a las calles, parques y otros sitios públicos a protestar de manera pacífica, pero enérgica”.

Este martes Ferrer publicó en su cuenta de Twitter un comunicado donde pide el apoyo de los cubanos para las acciones anunciadas, como rechazo “contra la represión a la Sociedad Civil y el pueblo en general”.

El llamamiento hecho público este miércoles insiste en varios puntos, comunes a las exigencias de otros grupos opositores:

1-No más presos políticos. 2-No más abusos policiales contra ciudadanos indefensos. 3-No más cubanos víctimas de violaciones a su derecho a salir y a regresar a su país. 4-No más golpizas y torturas en las prisiones. 5-No más asaltos y robos en los hogares de los disidentes. 6-No más detenciones violentas, acoso y persecución contra pacíficos defensores de los derechos humanos.

El grupo contestatario también se solidarizó con las Damas de Blanco, una organización fundada por mujeres en 2003 a raíz de la Primavera Negra, que llevó a 75 disidentes a penas que oscilaban entre 6 y 28 años de cárcel.

Ferrer agregó que aprovechando la convocatoria también apoyan a los activistas por las causas de los derechos LGBTI y libertades religiosas, así como a todos los que promueven “el respeto a los derechos humanos en Cuba”.

Los convocantes dejaron en claro que repudian la implementación de un Acuerdo de Diálogo Político, Cooperación y Comercio “entre el régimen castrocomunista y la Unión Europea que no sea condicionado a cambios concretos en el sistema político-económico del país”.