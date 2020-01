Lista negra de webs alternativas confirma naturaleza totalitaria del régimen cubano

Los gestores de tres publicaciones satanizadas por el régimen cubano, El Toque, El Estornudo y 14ymedio , coincidieron en que la publicación en la prensa oficial de una lista calificándolos de “más reaccionarios” confirma que las autoridades no están dispuestas a ceder en cuanto a libertad de expresión, que temen perder el control sobre los ciudadanos y que, contrario a su objetivo inicial, lo que provocó es que más gente lea lo que se publica en estos medios.

El bloguero oficialista Manuel Henríquez Lagarde calificó a 20 publicaciones digitales de temas cubanos como "plataformas para la restauración del capitalismo en Cuba". En su post publicado el pasado 16 de enero reconoce el auge de estos sitios e incluye un listado de nombres y urls reproducido luego por la emisora nacional Radio Progreso en su muro de Facebook, catalogándolos como “enemigos del pueblo”, “que nadie debía leer”.

“En esa lista tenemos el honor de estar, junto a Diario de Cuba y Cubanet”, dijo Reynado Escobar, jefe de redacción y editor de 14ymedio, veterano dentro de las webs censuradas en Cuba.

“Desapareció de la red, pero lo que ha hecho es recomendarles a los lectores lo que hay que leer”, ironizó Escobar, “es un tipo de propaganda que tiene como objetivo que la gente no lea eso, pero que consigue todo lo contrario porque a la gente le gusta la prohibido”.

El inventario de sitios causó burlas en las redes sociales por la propaganda que la emisora oficial hizo a la prensa independiente.

Para el director de El Toque, el abogado Eloy Viera Cañizares, la publicación de esta relación es otra muestra de que el gobierno cubano y aquellos que detentan el poder están muy preocupados.

“Muy preocupados por haber perdido, al menos virtualmente, hacia el exterior y hacia un por ciento de la comunidad al interior de la isla, que todavía es un por ciento despreciable desde el punto de vista de generar un estallido social en el país, pero es un por ciento que cada día crece más porque cada día hay más personas que se conectan a Internet, se informan por Internet.”

“Por tanto la existencia de esos medios que ellos denominan como privados, y no independientes o alternativos, genera mucho temor a las autoridades porque es la muestra más clara de que han perdido el monopolio de la comunicación”, declaró el director de El Toque.

Por su parte al director de El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa, acotó que la publicación de un manual de lecturas que los ciudadanos no deben emprender, no lo sorprende, porque si bien es la primera vez, en varios años, que el gobierno reconoce la existencia de estos espacios de comunicación, hay que estar alertas por las acciones represivas que pueden venir después contra sus periodistas.

“Lo que, si hay que estar alerta, porque el gobierno cubano no hace nada en balde, esto, evidentemente, forma parte de la estrategia contra la prensa independiente, el aumento de las hostilidades por parte del gobierno cubano, la represión contra la prensa independiente”, dijo Jiménez Enoa.

En el marco del acercamiento de las relaciones de Estados Unidos y Cuba durante la administración de Barak Obama, el gobierno de la isla trató de mandar un mensaje de flexibilización, de apertura en sus políticas con la sociedad cubana. En este contexto, entre 2014 y 2015 florecieron y fueron, aparentemente tolerados, las páginas digitales críticas al sistema.

Pero la vuelta al congelamiento de las relaciones bilaterales, trajo también el retorno al discurso de confrontación.

“El regreso hacia la retórica de enfrentamiento le da la comodidad al gobierno de no tener que mostrarse de un modo diferente a tal como es y quizás a algún sesudo le haya dado por ir incendiando el discurso en contra de estos medios, que ya da igual si son los tradicionales de la oposición cubana, ya se gesten dentro o fuera de Cuba, o aquellos que se gestaron entre 2014 y 2016 durante el acercamiento entre Washington y La Habana”, apunta Viera Cañizares.

El director de El Toque subrayó que “ detrás de esta selección de sitios “reaccionarios” no hay ninguna racionalidad porque en ella aparecen, lo mismo aquellos que llevan mucho tiempo en la palestra pública y de cierta seriedad como Diario de Cuba o Cubanet hasta publicaciones que podían ser alternativas como El Estornudo, Tremenda Nota y el propio Toque o Periodismo de Barrio; pero también incluye otro grupo que no generan información sino que aprovechan el clickbait para buscar dinero, que no están buscando ninguna reacción, ninguna función social. Y eso me cuesta entenderlo”.

“Como me cuesta trabajo entender como Radio y TV Martí que sí está históricamente dedicado y gestionado para trabajar hacia Cuba y completamente de confrontación, fue excluido”, apuntó el abogado y comunicador.

Con lo que concordó Jiménez Enoa para quien lo sorprendente es "que han incluido a OnCuba, acreditado por ellos mismos en el Centro de Prensa Internacional y a La Joven Cuba que es abiertamente de izquierda y pro gobierno. Yo lo veo como otro hecho de demencia de este gobierno”.

Algunos de esos espacios virtuales censurados por un alabardero del oficialismo fueron bloqueados después que se publicara la relación, “unos fueron desbloqueados 24 o 30 horas después y los que siempre hemos estado bloqueados, pues seguimos bloqueados”, anotó Reynaldo Escobar.

“No sé si fue una cosa que se ordenó, pero sí estamos muy agradecidos de que lo hayan hecho porque lo que provoca es que la gente nos lea más”, comentó el periodista.

Viera Cañizares señaló que “le parece, no solo una falta de pudor sino una falta de valentía que este tipo de declaración no haya venido del propio gobierno, sino que hayan utilizado a una publicación por demás digital, dirigida por una persona a la que cita el propio presidente cubano en su discurso y que haya sido reproducida nada menos que por Radio Progreso en Facebook. Esto demuestra que lejos de pensarse en la apertura, lejos de pensarse en la coexistencia, en la diversidad, en la inclusión, es un gobierno que se está cerrando, que se está mostrando tal cual es, en un momento en que se le disputa la imagen pública que quiere simular de apertura, inclusión, unanimidad, consenso social”.

Toda esta falsa apariencia del gobierno enfocada fundamentalmente hacia el exterior y en menor medida al interior de la Isla, “ha sido echada abajo por nuestro trabajo [que ahora estigmatiza], y está provocando que se muestre como los que es, como un sistema cerrado dictatorial y totalitario”, agregó.

“Es una lista de exclusión, una muestra de lo que es realmente el sistema, que no tolera ningún tipo de disidencia, que demuestra que estás conmigo o contra mí, que demuestra que el futuro no es para todos los cubanos, sino para los cubanos que ellos entiendan, y por supuesto, dentro de esos cubanos no están los que impulsan estos medios calificados de reaccionarios”, concluyó el administrador de El Toque.

Asimismo, la laureada periodista Mónica Baro indicó en un post en Facebook que "el problema es que alguien, en este caso el periodista oficialista M. H. Lagarde, director de un portal de noticias estatal, se crea con la superioridad moral, política, humana, para hacer esta lista en su blog. Un blog al que, sabemos, las autoridades cubanas le prestan bastante atención".

"Estas listas segregacionistas no deberían existir, pero ya que existen, y que quienes las confeccionan son parte del sistema que reprime, aparecer en ellas es algo muy parecido a una buena noticia", concluyó la periodista.