Liberan al periodista Héctor Luis Valdés Cocho: Cuba es "un estado de terror en todo el sentido de la palabra"

En horas de la noche del viernes, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue liberado después de varias horas detenido al salir de su edificio para intentar ir a ver a Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva 6 días en huelga de hambre y sed.

"Ya estoy en casa! Fui detenido al salir de mi edificio por el mismo agente de la Seguridad del Estado que en el día de ayer saltó como león hacia mi teléfono", relató el joven cubano quien fue trasladado hacia la unidad del Cerro (Infanta y Manglar), y de ahí hacia la estación de San Miguel del Padrón.

El periodista denunció que todo el tiempo de su detención estuvo con las esposas puestas muy apretadas y que cuando le pedía encarecidamente al reprensor que lo detuvo que se las aflojara; el agente les ordenaba a los uniformados que se las apretaran más.

"Sobre las cinco de la tarde me llevaron hacia los calabozos, en todo ese tiempo con las esposas puestas, ya no me sentía los dedos. En ese cuartucho oscuro pensé en Luis Ma: ¿Será el dolor de mis manos tan fuerte como el dolor que siente Cuba, al ver a uno de sus hijos morir por lo justo? Solo eso me preguntaba", añade el periodista independiente.

El ensañamiento del agente represor con Valdés Cocho fue tal he después de volverle a apretar las esposas, el periodista fue multado con 2000 pesos por el delito de “propagación de epidemias" a pesar de que estuvo todo el momento de la detención con el nasobuco puesto, informó él mismo.

A pesar de la represión violenta del régimen y las innumerables veces que el periodista ha sido detenido y multado sin razón alguna este aseguró que seguirá saliendo a la calle para salir a ver a Luis Manuel Otero Alcántara. "Seguiré saliendo a la calle porque no he cometido delito alguno y por ende es mi derecho hacerlo. Aprieten aún más las esposas, torturen, multen, detengan", dijo.

"Esta es mi cuarta detención y la tercera multa en lo que va de semana; mañana será el quinto arresto y vendrá el cuarto talonario. Seguiré saliendo, es mi amigo, alguien que quiero y no lo dejaré morir", concluyó el joven cubano.