Liberan a rapero contestatario Francisco Landa, detenido por tres días

El joven músico Francisco Landa, LandaMC, fue liberado este lunes tras permanecer más de 72 horas detenido en el sector policial de su localidad.

Landa fue apresado por la policía política para interrogarlo sobre unos carteles antigubernamentales colocados en algunas partes del poblado de El Cobre, Santiago de Cuba, donde reside.

“Acabo de ser liberado. El viernes a las 11 de la mañana, más o menos, fui secuestrado por la policía de aquí del poblado El Cobre. La Seguridad del Estado participó en mi secuestro. Me llevaron directamente al sector”, manifestó LandaMC a Radio Televisión Martí, pocos minutos después de ser excarcelado.

“Totalmente injusto lo que me hicieron. Me humillaron en mi centro de trabajo. Registraron mi casa, avasallando a mi familia. Me ocuparon mi teléfono. Me acusaron de haber puesto carteles cuando realmente yo me expreso a través de la música, a través del rap cubano”, puntualizó.

Landa ejerce como camillero y auxiliar de mantenimiento en el Hospital Ambrosio Grillo, ubicado a pocos kilómetros de la capital provincial. Hacia allí se dirigieron los policías, buscaron a Landa, lo esposaron, lo montaron en una patrulla, regresaron al Cobre y practicaron un allanamiento en su vivienda.

“Gracias a todo el que participó en esto, en mi liberación. Muchas gracias por estar ahí a mi lado”, subrayó Landa.

El rapero Omar Sayut, exiliado en Miami y amigo personal de Landa, fue uno de los que más difundió el arresto del artista contestatario

Como colega de gremio, Sayut también ha estudiado y divulgado la obra del rapero.

“Esta es la canción más reciente, una de las más recientes que él hizo participando en el Challenger de Marichal, y en esta canción él hace un desglose de lo que está pasando a la juventud cubana, de la necesidad que pasan los jóvenes, qué enfrentan diariamente, qué tienen que usar como alternativa cruzar el río Bravo”, indicó Sayut.