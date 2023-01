Michael Carey Abadin, condenado a 2 años de privación de libertad por, supuestamente, manifestarse durante el estallido social del 11 de julio de 2021, salió en libertad condicional la pasada semana, confirmó a Radio Televisión Martí su madre, Yvis Abadin Rodríguez.



Estará ahora “de la casa al trabajo”, explicó la mujer, que denuncia que su hijo pagó una condena de cárcel sin haber cometido delito alguno.



“Maykel salió a la calle el día 12 de julio, no estuvo en ninguna manifestación. Sencillamente, le tiraron una piedra a una patrulla, no encontraron a la persona que fue y cogieron a mi hijo y se lo llevaron y pagó por esto”.



Carey Abadin, de 20 años, fue detenido cuando contaba con solo 19. El Tribunal Municipal de La Habana Vieja lo encontró culpable de los delitos de daños y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. El Tribunal Provincial ratificó su sanción.



“Estuvo preso un año y seis meses, de ellos, un año y tres meses en prisión cerrada, cuando a los ocho meses tenía derecho a libertad condicional y campamento. Tuve que ir a Fiscalía a explicar qué se habían violado los derechos de mi hijo. De hecho, su liberación se debe a una súplica de madre que yo hice, porque tengo problemas de salud serios, y porque la libertad condicional que solicité se la denegaron”, señaló Abadin Rodríguez.



El muchacho, nacido en Cuba, también tiene la ciudadanía canadiense por parte de su padre. Por eso el cubano canadiense Michael Lima, director de la organización Democratic Spaces, solicitó al Gobierno de Canadá que intercediera por la liberación de Carey Abadin.

“Ellos [las autoridades canadienses] han hecho gestiones, pero el gobierno de Cuba no permite que ellos puedan interceder porque Maykel es cubano, y tiene que acogerse a las leyes de aquí. Yo tuve abogados canadienses hasta que no quisimos apelar más”, relató la madre.



“La embajada canadiense solicitó visitar a Maikel en la prisión y se lo negaron. Canadá es un país que no se quiere meter mucho, no es como la Embajada americana, que presiona. Canadá todavía está muy ciego de la situación en la que se vive aquí. Y es lamentable, porque podría haber hecho más, pero la sede diplomática se rige por el gobierno de Canadá”.



Abadin Rodríguez aseguró que su hijo, antes de ser apresado, tenía previsto marcharse a Canadá, pero la cancelación de los vuelos por la pandemia del Covid-19 se lo impidió.