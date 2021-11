Leo Brower define al régimen de Cuba como un poder inquisidor

El laureado compositor, guitarrista y director de orquesta cubano Leo Brouwer publicó el lunes en la noche un video en sus redes sociales donde respalda los reclamos del pueblo cubano y define al régimen de la isla como un poder inquisidor.

Cuando la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba programada por la Plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre se vio frustrada por detenciones, actos de repudio, cercos policiales y vigilancia permanente de la Seguridad del Estado, llegó el mensaje de Brower: "Apoyo a todos los cubanos, -y me incluyo-, que piden un país mejor (por ese derecho de expresión con que nacemos)".

"Por una vez que se vive hay que hacerlo con dignidad y decoro, sin manipulaciones, sin odio, y mucho menos enfrentándose entre cubanos", dijo en el video el organizador del Festival Internacional de Guitarra y el Festival Leo Brouwer.

"Pido se reivindiquen los valores perdidos y los que siguen perdiéndose actualmente (desde los más pedestres hasta los más sofisticados). Es triste para mi referirme a Cuba como el país del no. Como una isla perdida, hundida... donde nada es posible, donde todo es censurado y criticado tras un poder inquisidor que repudia todo lo que no sea de su provecho. Quisiera que las actuales generaciones de cubanos y las futuras -dondequiera que se encuentren- se sientan orgullosos de su tierra. Me uno a mis colegas, artistas y pueblo en general. No quiero más quebrantos ni más sufrimientos. Basta ya", concluyó el artista, quien remarcó que su video fue realizado el 15 de noviembre.

Otro pronunciamiento crítico fue el de Chucho Valdés, quien escribió en sus redes sociales: "En 1959 se prometió que nunca más volverían a repetirse cosas como esas, que habría libertad de expresión y elecciones libres. Por supuesto lo creímos pero las imágenes que veo son increíbles, ver para creer dijo Santo Tomás y lo veo y lo creo, aunque todo esto es increíble”.