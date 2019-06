Lenier Pero ganó en Alemania y Núñez peleará en Panamá

El 12 de junio se jugó el Vallencians, Francia, uno de los partidos más esperados e interesantes de la copa mundial del fútbol femenino FIFA Francia’19.

Alemania vs España: cuando vi el sorteo inmediatamente comenté que ese era uno de los partidos, sino el partido, más atractivo de toda la primera ronda, o fase de grupos, pues involucraba a 2 selecciones nacionales repletas de futbolistas profesionales y 2 países con gran tradición futbolística que siempre nos brindan tremendos e inolvidables partidazos, por lo menos, así siempre ha sido en la versión masculina.

Mi primera decepción llegó cuando me di cuenta que el partido NO se iba a jugar en Paris, donde están los 2 estadios más grande toda Francia y en donde cualquier día del año hay cien-mil alemanes y cien-mil españoles caminando las calles parisinas.

Mi segunda decepción: El partido tampoco fue jugado en Lyon, donde hay estadio con capacidad para 60 mil aficionados y en donde cualquier día de verano hay 25-mil alemanes y españoles caminando las calles.

Tercera decepción: Luego me di cuenta que el mundial femenino se iba a jugar primordialmente en estadios pequeños pues la FIFA sabía perfectamente bien que no podían llenar los parques más grandes del país galo, ni siquiera cuando juega la selección femenina francesa.

Cuarta decepción: Alemania-España Uno de las partidos más interesantes de la primera ronda del mundial femenino de la FIFA se jugó en el segundo estadio más pequeño de la Francia mundialista en el pueblo de Valenciennes, que no es ciudad, pues solo tiene población de 42-mil habitantes, en el estadio caben 25-mil personas y es una aldea en la frontera con Bélgica.

Me gustaría saber quién es el jefe de marketing de la FIFA que no le dijo a sus superiores que el estadio Stade du Hainaut de Valenciennes tiene capacidad para 25-mil fanáticos y que hay 20 estadios mucho más grandes en Francia.

Quinta decepción: Llegó el día del partido. Justamente cuando se pateó el primer balón comenzó a caer un aguacero torrencial de proporciones bíblicas, como si Dios castigando a la FIFA por tomar pobres decisiones. El estadio con capacidad para 25-mil fanáticos estaba prácticamente vacío, solamente los familiares y amistades de las futbolistas estaban presente, eso porque cada jugadora recibe 4 entradas gratis para sus familiares y amigos. A mediados de la segunda mitad dejo de llover. Había más público. Gol de Alemania! Y el único del partido.

Técnicamente el encuentro estuvo bien jugado. Me atrevería a decir que mejor que algunos partidos en mundiales masculinos.

En la segunda mitad salió el sol. El estadio estaba medio lleno, pero aún se veían secciones vacías. A mediados de la segunda mitad el estadio estaba 66%lleno, o sea, tres cuartas partes. La FIFA anunció que se vendieron más 20-mil entradas para el partido España-Alemania, eso puede ser, pero muchos aseguran que no había más de 15-mil fanáticos en un estadio con capacidad para 25-mil.

Aquí me di cuenta que al mundial femenino le falta muchísimo para alcanzar, si es que algún día puede, al masculino. Y cuando me di cuenta que éste mundial no le interesa a mucha gente: Valenciennes, Francia está a menos de 3 horas de Alemania vía una súper carretera de 6 carriles. Me parece increíble que ni siquiera 15-mil de los 83 millones de alemanes no hayan podido/querido hacer ese corto y pintoresco viaje para ver a su país jugar contra España.

Si hubiera sido la selección masculina alemana jugando otra vez contra España en un mundial el partido y sus 70-mil boletos su hubieran vendido en 90 minutos, y otros cien mil alemanes se hubieran quedado con las ganas de ir.

Pregunta: hubiera ido más gente al estadio si el partido del 12 de junio entre Alemania y España se hubiera jugado en París o en Lyon? Es muy probable. Pero nunca lo sabremos porque París estaba muy ocupada siendo sede, un día después, el 13 de junio, del partido China vs. África del Sur.

