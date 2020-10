Las amenazas contra un periodista cubano para que deje que narrar la realidad en sus columnas de The Washington Post

Abraham Jiménez Enoa no podrá seguir publicando sus columnas en The Washington Post so pena de poner en riesgo su libertad y el bienestar de su familia, según las amenazas directas de la Seguridad del Estado en un largo interrogatorio este jueves en Villa Marista, la siniestra sede de la policía política en Cuba.

Así lo denunció el periodista cubano en un hilo en Twitter que comienza así: "Este tweet es, sobre todo, para aquellas personas que creen que en Cuba no impera un régimen dictatorial".

Jiménez Enoa fue citado a presentarse este jueves en una unidad policial del Vedado, en La Habana, pero al llegar al lugar "me desnudaron para registrarme, me esposaron y me obligaron a ir con la cabeza" abajo en un carro con tres agentes vestidos de civil", y fue conducido a Villa Marista, explicó.

"Ahí me dijeron que si vuelvo a publicar en The Washington Post me procesarán por usurpación de funciones porque el medio no está acreeditado en Cuba", dijo el columnista de la sección Post Opinión en el diario estadounidense.

También lo amenazaron con comenzar "una guerra" contra su familia y allegados, añadió.

Los agentes le dijeron al periodista que la razón por la que se hallaba en tan incómoda situación era "porque detrás de mí está el gobierno de Estados Unidos".

Jiménez Enoa es cofundador de la revista independiente El Estornudo, columnista de Gatopardo y ha colaborado con The New York Times y otros medios internacionales. Aun así, podría ser procesado de "usurpación de la capacidad legal", una espada de Damocles contra la prensa independiente en Cuba.

El artículo 149 del Código Penal cubano establece penas de "privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas" a quienes "con ánimo de lucro u otro fin malicioso, o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado".

"La prensa independiente no está admitida por el Estado cubano, que sólo acepta que la profesión de periodismo únicamente sea ejercida por aquellos que se limiten a trabajar en los medios de comunicación subordinados al Partido Comunista de Cuba", dijo Jiménes Enoa horas antes del interrogatorio a la periodista Yolanda Huerga de Radio Martí.

El periodista lo había expresado con elocuencia en un tuit en el que anunciaba la citación policial de este jueves: "Así, sin más, mañana a interrogatorio, mañana a recibir amenazas para que deje de hacer periodismo. Cuba es un país donde narrar la realidad, te hace un delincuente".