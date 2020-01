La zarzuela "Cecilia Valdés" se estrena en Madrid (VIDEO)

"Emocionante" e "histórico" fueron los adjetivos más mencionados en la presentación oficial de la zarzuela cubana "Cecilia Valdés", de Gonzalo Roig, que se estrena el viernes 24 de enero en Madrid.

"Dese el primer día que llegué a este teatro, he tenido en la cabeza la idea de representar 'Cecilia Valdés'", aseguró Daniel Bianco, director del emblemático Teatro de la Zarzuela. Al destacar el "viaje de idas y vueltas" del género entre España y el continente americano, señaló a Cuba como "uno de los países más fértiles", con más de tres mil zarzuelas registradas.

"Por eso, el viaje de vuelta había que hacerlo en este teatro, que en 163 años de historia nunca representó una zarzuela cubana", indicó Bianco en una concurrida conferencia de prensa.

La puesta en escena está firmada por el venezolano Carlos Wagner, para quien "Cecilia Valdés" es un drama "válido en 1950 o 2020, porque habla de todos los grandes temas que rigen nuestras vidas".

Líricos de Cuba, España, Estados Unidos y Uruguay intervienen en la obra. Las sopranos cubanoamericanas Elizabeth Caballero y Elaine Álvarez alternan el papel protagónico, acompañadas por figuras históricas como Linda Mirabal (Dolores Santa Cruz) y Homero Pérez-Miranda (José Dolores Pimienta).

"Me siento emocionada por formar parte de algo histórico", dijo Elizabeth Caballero, al tiempo que recordó a sus predecesoras. "Siento que no estoy cantando sola. Estamos cantando con todas las sopranos que han interpretado a Cecilia: Blanca Varela, Marta Pérez, Caridad Suárez (que fue la primera) y Alina Sánchez", explicó.

Mientras tanto, Elaine Álvarez elogió el esfuerzo de sus padres exiliados en Miami: "La verdad es que nunca he cantado zarzuela, solo ópera. Pero, cuando Daniel me llamó para cantar, inmediatamente dije que sí. Para una hija de Cuba que no vivió en Cuba, es muy especial poder representar esta cultura y el sacrificio de mis padres por mi carrera. Elizabeth y yo crecimos en Miami, y nuestros padres son exiliados. Es un orgullo tremendo poder estar aquí con ustedes".

En reparto también aparecen Martín Nusspaumer (Leonardo de Gamboa, Uruguay), Enrique Ferrer (España), Eleomar Cuello (Cuba-Chile), Cristina Faus (España), Yusniel Estrada, Ileana Wilson y Georbis Martínez (Cuba), entre otros.

El maestro español Oliver Díaz, gran conocedor de la música cubana, estará al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y del Coro del Teatro de la Zarzuela.

"Cecilia Valdés" permanecerá en cartelera hasta el 9 de febrero. Además de las trece representaciones programadas, la institución prevé actividades en torno a la obra de Gonzalo Roig, entre ellas el encuentro "Las mujeres de Cecilia Valdés", el jueves 30 de enero.

Como colofón, el Teatro de la Zarzuela transmitirá una función en vivo a través de su página web, Facebook y YouTube, el miércoles 5 de febrero.