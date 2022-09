La situación ya es caótica, alertan médicos cubanos ante pronóstico de pico de contagios por dengue

Médicos cubanos alertaron este lunes sobre la crisis en hospitales y otros centros de salud debido a la falta de recursos y medicamentos para enfrentar el brote de dengue que afecta al país, en medio del anuncio del Ministerio de Salud Pública de que la compleja situación epidemiológica empeorará en los meses de octubre y noviembre.



Desde Songo la Maya en el oriente cubano, el doctor Roberto Serrano dijo a Radio Martí que la situación del dengue en ese territorio es caótica.



“Ya la situación se le fue de las manos, porque aquí no hay recursos de ningún tipo. Aquí no hay sistema de ambulancias para transportar a los pacientes para la ciudad de Santiago de Cuba, hay una sola ambulancia para todo el municipio. No hay medicamentos. Ya la situación esta crítica, y sí hay un pico más alto, pues, imagínese usted”, señaló el galeno, y afirmó que “han muerto varios pacientes en el territorio por dengue hemorrágico”.

En Palma Soriano, la enfermera intensivista Niurka Carmona, señaló que en ese municipio habilitaron dos escuelas para atender a los pacientes, “porque el hospital Clínico Quirúrgico Ambrosio Grillo, de la cabecera provincial, está colapsado totalmente”.



“Aquí no hay medicamentos, ni un antihistamínico. Aquí no hay nada, ni una dipirona. Aquí, en Palma, no se está fumigando en ninguna parte, las calles están repletas de basura, porque no hay combustible para recogerla. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí”, se quejó la enfermera.



El médico opositor Eduardo Cardet, desde Velasco, en Holguín, advirtió sobre las pésimas condiciones existentes en esa localidad para enfrentar el brote de dengue.

“Podemos asegurar que el dengue está fuera de control”, dijo el galeno, líder del Movimiento Cristiano Liberación.



Según Cardet, las acciones más importantes que se pueden realizar para erradicar el vector trasmisor de la enfermedad, el mosquito Aedes Aegypti, no se están tomando. La “pésima situación de las instalaciones médico-sanitarias”, desde los consultorios, la red de policlínicos y los hospitales, es también preocupante, además de la “falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles”.



El traumatólogo Ramón Zamora, residente en Holguín, coincidió con Cardet en que el sistema sanitario en esa provincia no está en condiciones de enfrentar el incremento de los casos de dengue.



“Cada día aumentan más los casos. Primeramente, porque el sistema no está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para el saneamiento de las aguas albañales, y la acumulación de basura tan grande, y nada de esto se resuelve”, señaló.



Añadió que “cuando las personas acuden a los hospitales, en esos centros de salud no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes, tampoco hay medicamentos”.



Desde San Luis, otro municipio santiaguero, el doctor Arnoldo de la Cruz, describe la situación actual.



“En estos momentos hay mucho déficit de recursos, tanto de medios diagnósticos como de medicamentos, para el tratamiento de esas enfermedades. No hay medicamentos como los antipiréticos y analgésicos. Realmente, es una situación bastante difícil”, manifestó el doctor.