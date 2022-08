"La respuesta es que no queremos comunismo"; reprimen 2da noche de protestas en Nuevitas (VIDEOS)

Denuncias en redes sociales señalan que las protestas antigubernamentales en Nuevitas, Camagüey, fueron reprimidas violentamente, en la segunda noche de manifestaciones consecutivas.

A pesar de la poca iluminación, varios videos difundidos en Twitter y Facebook y narrados por los usuarios muestran el despliegue de uniformados y agentes de civil y el enfrentamiento con los pobladores, algunos menores de edad.

"La respuesta es que no queremos comunismo, váyanse pa' la pi***", se escucha gritar a uno de los manifestantes a los represores.

“¡Oye, suéltalo! ¡Mira cómo le dan! ¡Esos son niños! ¡Esta es la represión que tienen en este país!”, dice otra persona en uno de los videos en los que se escuchan los toques de cazuela y la conga de los apagones en la que los cubanos corean "Pongan la corriente, pi***".

Este sábado, Radio Televisión Martí contactó a la usuaria "LaChamaca DeChamaco Yaestaostinada", quien transmitió en vivo videos de las protestas de jueves y viernes.

La mujer, que pidió no ser identificada por su nombre, dijo que la manifestación comenzó a las once y pico de la noche, casi 12, por el barrio el Reparto No. 1 en Nuevitas, con un aproximado de 50 personas.

"Ya entrando al reparto las consignas eran “Libertad, Abajo Díaz-Canel, cosas así… Cuando ellos se enteraron de la manifestación, enseguida de se parquearon todos los carros de ellos en la calle Habana y cerraron el paso. Después nos siguieron hasta Reparto No. 1. Cuando llegamos a la entrada de Pastelillo, ellos estaban esperándonos en la loma y, al entrar al tercer callejón del mismo Pastelillo, fue que empezó la represión. Ellos se mandaron a correr, nosotros sin hacer nada. Se mandaron a correr. Empezaron a coger gente por los pulóvers y a meterle. La metieron a dos niñas de once años. Como cinco policías le cayeron arriba porque estaba defendiendo a su papá que está que está detenido. Nosotros del pueblo le tiramos piedras al carro de la tropa, le partimos todos los cristales y ellos se fueron… se atrincheraron en el puente, cerraron el puente, la parte que da para la terminal, ellos la cerraron. Entonces nosotros cerramos la otra parte y ellos empezaron a tirar botellas, soltaron a los perros, tiraron piedras y no pasaban para acá", relató la manifestante, quien teme que en cualquier momento la pongan presa porque el viernes la citaron y le pusieron un acta de advertencia.



La noche del jueves pobladores de Pastelillo protagonizaron una sonada protesta antigubernamental en la que participaron más de mil personas, la mayoría jóvenes, según declaró a Radio Televisión Martí un residente de esta localidad.

"Todo empezó en Pastelillo, con un grupito de jóvenes, vinieron caminando de Pastelillo, aquí en el puente se unieron más personas. Se hizo un recorrido hasta el gobierno, hasta el partido y de ahí se sumaron muchas personas más. Todo fue pacífico. La policía, ni el G2 hizo nada… no pudieron hacer nada porque habían mujeres había niños. Y ya te digo, todo fue pacífico", declaró José Alfonso, un testigo de esta manifestación.

Las personas acudieron a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) para exigir una respuesta de las autoridades. Sin embargo, el viernes Roberto Conde Silverio, Primer Secretario del PCC en Nuevitas, dijo que los manifestantes eran un grupo de "cuatro borrachos, delicuentes, despretigiados y lamebotas".

En una reunión este sábado, Walter Simón Noris, miembro del buró provincial del Partido Comunista en Camagüey, llamó a "mantener la unidad revolucionaria de estos tiempos y sobre todo la confianza en que saldremos adelante a pesar de las adversidades".

Las declaraciones del funcionario se dieron durante en encuentro del Grupo Temporal de Trabajo en Camagüey donde la Empresa Eléctrica provincial presentó la organización por bloques y horarios del programa de apagones en todos los municipios.