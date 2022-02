Contra la voluntad del dictador se erige un monumento a Fidel Castro en Moscú (VIDEO)

En 2017, una parte de la calle Novopeschanaya de Moscú, con una explanada en el centro, fue declarada repentinamente como plaza, aunque no lo parezca en absoluto. El ardid se hizo para rememorar a Fidel Castro, que había fallecido unos meses atrás.

La plaza lleva su nombre. Hoy en día, el topónimo "Plaza Fidel Castro" hace un buen servicio a la Sociedad Histórica Militar Rusa (RVIO). Fue esta organización la que propuso erigir un monumento al dictador cubano en Moscú, por lo que el lugar esperaba a su héroe.



Es poco probable que hayan decidido erigir un monumento por razones nostálgicas de la época soviética, cuando en todos los altavoces sonaba la alegre canción de Pajmutova "Cuba mi amor". Más bien se trata del antiamericanismo imperante en la ideología rusa. Es difícil encontrar un símbolo mejor para esto que el "ardiente luchador contra el imperialismo estadounidense" Fidel Castro.



La idea de instalar el monumento fue apoyada por los diputados de la Duma de Moscú en una de sus sesiones. Y la votación se proponía al mismo tiempo a un monumento a Andrei Sájarov. Nadie se opuso a este nombre. Es una broma. Por primera vez la Duma de la ciudad de Moscú aceptó una decisión de principio sobre dicho monumento en 1990 - sólo que terminó ahí. No se ha decidido el lugar, y ni siquiera se convocó a un concurso de escultores. Bueno, el argumento decisivo es que en su día Putin votó a favor, y ¿qué parlamento ruso levantaría la voz contra Putin? Así que ahora se anuncia que en la plaza del Jardín Neskuchny y el Presidium de la Academia de Ciencias de Rusia aparecerá un monumento al académico, disidente y premio Nobel Andrei Sájarov.

Pero la controversia ha surgido en torno a Fidel Castro. Sin embargo, los que no estaban de acuerdo fueron una minoría.



Vladimir Medinsky, presidente de la Sociedad Rusa Histórico-Militar (SRHM), calificó de acertada y equilibrada la decisión de los diputados: "Fidel Castro es para nosotros un símbolo, una de las figuras icónicas del romanticismo revolucionario. Me alegro de que se haga justicia, gracias al apoyo del alcalde de Moscú y a la insistencia de los especialistas en la historia militar de la Patria, haya prevalecido finalmente".

La diputada de la Duma de Moscú, Daria Besedina, afirma que la personalidad del académico Sájarov es indiscutible para ella, pero tuvo que abstenerse de votar:



- Es imposible votar a favor de un documento así. La votación fue sobre un proyecto de resolución muy extraño, que incluía al mismo tiempo la aprobación del monumento a Andrei Sájarov y, en el mismo documento, la aprobación del monumento a Fidel Castro. El partido Rusia Unida sugirió que los diputados votaran a favor de ambos monumentos o en contra de ambos monumentos, lo que no es imposible ni ideológicamente ni por ningún concepto razonable. He hecho una enmienda a este documento. Sugerí retirar el monumento a Fidel Castro de la lista y considerarlo por separado, mediante una votación aparte, pero los de Rusia Unida no apoyaron esa iniciativa. Decidieron que esto estaría bien, en general. Han votado a favor de este documento casi en su totalidad. Al final, el documento fue adoptado y ambos monumentos fueron aprobados por el Ayuntamiento de Moscú y, evidentemente, se erigirán en un futuro próximo. Creo que esta práctica no sólo es una falta de respeto a los diputados, sino que es fundamentalmente contraria a la propia ley sobre la instalación de monumentos en Moscú.

La idea principal de considerar las iniciativas sobre los monumentos en la Duma de Moscú es aumentar la oportunidad de instalar un monumento a personas concretas en la capital. Tenemos que hablar de personas específicas. Cuando mezclamos dos personalidades totalmente diferentes, imposibles de unir, totalmente opuestas ideológicamente, y personalidades de esta magnitud en un mismo documento, hace que nuestra consideración carezca completamente de sentido. No se puede hacer de esa manera. Pero, como ven, los diputados de Rusia Unida piensan que está bien, que se puede hacer así, y que se erigirán monumentos.



- ¿Se han tratado antes estas cuestiones en un paquete, o es éste el primer precedente?



- En general, esta práctica - para considerar en un lote - existe. Pero este caso en particular es escandaloso. Sí, es una práctica muy extendida, pero antes no era tan discutida, porque la escala de las personalidades que considerábamos era mucho menor. Además, en la Duma de Moscú se presentan regularmente propuestas para excluir ciertos monumentos controvertidos. Los diputados de la oposición proponen a menudo excluir ciertos monumentos que provocan un acalorado debate, proponen considerarlos por separado, pero la práctica ha sido tal que los consideran en paquetes. Así, se profana la idea misma de la consideración. El resultado es esta especie de cinta transportadora de monumentos.



- Usted dijo que había casos en los que los diputados de la oposición estaban en contra de las votaciones anteriores. ¿Recuerda algún ejemplo?



- He aquí un caso reciente: entre otros, la lista de monumentos incluía el monumento a Evgeny Zinichev, que murió durante unas maniobras y que fue ministro de Situaciones de Emergencia. Acabo de proponer que se elimine este punto de la lista de monumentos, porque creo que un monumento así en Moscú no es necesario categóricamente. Pero en general, de nuevo, este tipo de historias surgen regularmente. Todo se agrupa en un montón.



- ¿Por qué está tan descontento con la figura de Fidel Castro? Al fin y al cabo, durante mucho tiempo en la época soviética existió una imagen romántica de él como ardiente revolucionario.



- La imagen romántica está muy bien, pero Fidel Castro fue un dictador, que gobernó Cuba durante medio siglo, y que dejó a Cuba en la pobreza, en la ruina, atrasada tecnológica y económicamente de todo el mundo civilizado durante medio siglo. Hubo una represión récord bajo Fidel Castro. Si se mira el porcentaje de la población, Fidel Castro consiguió reprimir a más gente que Hitler, y más gente que Stalin. Por supuesto, no se puede apoyar a un individuo así.



- La SRHM está dispuesta a financiar las obras del monumento a Fidel Castro. Son 20 millones de rublos. ¿Se conoce el nombre del escultor? Recuerdo que hace unos años Salavat Scherbakov, el autor del monumento al príncipe Vladimir, declaró que aceptaría un trabajo así con entusiasmo.



- Es demasiado pronto para hablar de los autores. Además, habrá encargos de concursos para ambos monumentos, que serán dirigidos por iniciadores de la instalación.

- El distrito de Sokol tiene una imagen muy arraigada. ¿Cómo se transformará el espacio de la ciudad con la creación del monumento a Fidel Castro? ¿Con qué nuevos significados se llenará?



- Me parece que es una historia sobre otro ídolo sin sentido. La plaza Fidel Castro es una pequeña plaza que se encuentra entre varias vías. Creo que habrá mucha resistencia por parte de la comunidad local porque, en primer lugar, es Sokol. Es un barrio bastante democrático, donde no se apoyan las ideas del comunismo y cosas así. Ya he recibido llamamientos de personas de la zona que están en contra de la instalación de este monumento, y creo que habrá muchas protestas de la comunidad local. Ya hubo un intento de erigir un monumento a las cuatro divisiones de la milicia popular de Moscú muy cerca de ese lugar, y hubo mucha resistencia a ello. La gente no quería tener un gran pedrusco de bronce, incoherente con la escala del lugar, en lugar de los parterres y la vegetación de su jardín público. Se organizaron concentraciones, hubo una gran recogida de firmas, una gran campaña pública contra este monumento. Finalmente, se trasladó a Krylatskoe, donde hubo menos resistencia.

En mi opinión, lo que está haciendo la Sociedad Histórica Militar Rusa no es más que ensuciar el espacio urbano con bustos de bronce sin sentido. Probablemente ahora aparecerá un busto de bronce más en Sokol; no tendrá ningún valor artístico, histórico o cultural.



- Como se sabe, el propio Fidel Castro estaba en contra de que se le erigieran monumentos. ¿Tomaron en consideración sus compañeros diputados ese argumento o no surgió en absoluto durante la discusión?



- Planteé la cuestión en la Comisión de Cultura y Comunicación de Masas del Ayuntamiento antes de la reunión. Planteé esta cuestión en la misma reunión, pero los diputados del partido Rusia Unida afirmaron que el decreto de Fidel Castro y la posterior ley aprobada en Cuba, que prohíbe colocar monumentos a este líder e incluso nombrar objetos geográficos con su nombre, no se extiende a ellos. Que ellos mismos decidan cómo conmemorar al querido dictador cubano. Quieren honrar al hombre, pero ignoran su opinión", dice Daria Besedina.



Los residentes de Sokol ya han solicitado a la Embajada de Cuba que evalúe la decisión de los diputados.

La respuesta de los diplomáticos fue esta: "En Cuba no se ha erigido ningún monumento a Fidel, ni se ha dado su nombre a calles, parques o escuelas, precisamente respetando su voluntad. Lo que revelamos es el pensamiento y las ideas de Fidel, es la mejor manera de preservar su obra y transmitirla a las nuevas generaciones".