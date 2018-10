La muerte transita por las carreteras cubanas

Las carreteras cubanas se han convertido en un peligro mortal para quienes circulan por ellas en vehículos deteriorados, enfrentando a conductores distraídos y embriagados por la alcohol; la falta de mantenimiento de las vías y los animales que salen al paso desde los potreros sin cercas..

Mientras el Gobierno invierte millones de dólares en la infraestructura turística, y amplía cada año sus capacidades hoteleras, las carreteras y principales vías de comunicación del país, están abandonadas, esperando en vano que se produzca el milagro de reparar sus baches e iluminar sus sendas.

El popular actor cubano, Luis Alberto García, sufrió un accidente el pasado 5 de octubre por la noche cuando viajaba en su Peugeot de 1990 con su esposa y sus dos niñas menores hacia San Antonio de los Baños, para visitar a su suegra que lo motivó a comentar el tema en su página de Facebook, dejando en el ambiente algunas candentes preguntas.

“¿Por qué los ciudadanos de este país, peatones, pasajeros y choferes tenemos que estar expuestos a semejantes peligros en carreteras y calles que están en paupérrimo estado sin mínimas condiciones de seguridad para nuestras vidas? Por todo aquel monte no había un cartel de alerta, un mechón, una vela. ¿Por qué la familia cubana tiene que sufrir con más frecuencia de lo normal la pérdida o la mutilación de sus seres queridos en accidentes de tránsito?

No siempre y no todos los choferes manejan en estado de ebriedad. La culpa no es solo del alcoholismo. ¿Me dirán que el gran culpable es el “bloqueo imperialista”? ¿Otra vez? Arránquenme la cabeza si quieren, pero opino humildemente que bien podrían dejar de edificarse unos cuántos hoteles y campos de golf y otras chucherías por el estilo y darnos calles y caminos más decentes ahora, no en el 2030. Nos los merecemos. Seguimos aquí. Debe ser una decisión gubernamental”, argumentó el actor.

Los accidentes de tránsito son una plaga que azota la isla y este año se citan como la primera causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 29 años, según fuentes oficiales. La muerte transita por ellas.

En la mayoría de los casos sólo la prensa local cubre con detalle estos incidentes, pero tras la primera información no hay un seguimiento de lo ocurrido. Los medios nacionales no publican casi nunca las causas que provocan los accidentes y se limitan a señalar que “las autoridades investigan las causas”.

El resultado de dicha investigación no se publica en la mayoría de los casos. Tampoco se informa sobre quién o quiénes son los responsables del accidente ni la sanción penal que se aplica a los culpables.

Con un accidente de tráfico cada 47 minutos durante 2017, Cuba registró un promedio de un muerto cada 12 horas, y una tasa de 6,6 fallecidos por cada 100 mil habitantes, según estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

En en su edición de 2018 la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, informó que el pasado año se registraron 11,187 accidentes con un saldo de 750 muertos y 7.999 heridos.