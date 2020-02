La Habana denigra al talento cubano anunciado para el concierto anticomunista de Miami

El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, descalificó a los artistas cubanos que participarán en el concierto anticomunista de Miami el próximo 11 de abril y anticipó que el espectáculo será histórico por la "desafinación y el descalabro".

“Pocos de los confabulados exhiben una ejecutoria artística respetable. Apenas dos o tres son conocidos fuera del ámbito miamense. Ninguno puede blasonar de poseer siquiera una mediana estatura moral”, indicó el diario oficialista sobre el talento que se presentará en concierto.

De hecho en la alineación de este concierto están numerosos artistas y compositores reconocidos internacionalmente y galardonados con importantes premios a la calidad musical y a la popularidad como los Premios Grammy, Billboards y otros reconocimientos.

Entre los músicos cubanos anunciados para la presentación en el James L. Knight Center de Miami están Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Arturo Sandoval, Jen Canela, Frankie Marcos & Clouds, Marisela Verena, Lena Burke, Malena Burke, Carlos Oliva, Hansel y Raúl, Roberto Torres, Luisa María Güell, Lucy Grau, Carlos Mata, Jorge Luis Piloto, Timbalive y Chocolate MC​.

Tan sólo Sandoval ha sido reconocido con una decena de Premios Grammy, seis premios Billboard y un Premio Emmy, también ha recibido la Medalla Presidencial por la Libertad y el Premio de la Herencia Hispana.

Chirino es de los artistas cubanos más queridos en toda la isla, ganador del premio Grammy Latino a la Excelencia Musical por sus contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación.

Chocolate MC se ha coronado con sus polémicas canciones como uno de los reguetoneros más populares del momento, cuyos videos alcanzan millones de vistas en las redes sociales.

La prensa oficialista descalifica también a los promotores de este concierto como el alcalde de Miami, Francis Suárez; Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano y los integrantes de la Comisión Justicia Cuba.

Los organizadores del evento han explicado que se realizará “con el objetivo de divulgar el peligro que representa el comunismo a nivel internacional” y que los fondos recaudados serán utilizados para apoyar la Comisión Justicia Cuba, compuesta por expertos en derechos humanos de Cuba y otros países, dedicados a denunciar los crímenes del comunismo cubano en la isla y la región.

Gutiérrez Boronat hizo la siguiente declaración tras conocer las ofensas del Granma:



“Es trágicamente irónico que en la misma semana que se conmemora el 24 aniversario de la Masacre de Hermanos al Rescate perpetrada cobardemente por esa Tiranía, me acusen ellos a mi de terrorista. Ni el Directorio Democrático Cubano ni mi persona tienen en su haber un solo acto de Terrorismo mientras que esa Tiranía ha cometido cientos, si no miles de crímenes de lesa humanidad en el mundo, el más reciente la muerte inducida del héroe y preso político por 43 largos años Armando Sosa Fortuny. Que Granma diga que no hay resistencia en Cuba en la misma semana cuando este Régimen de oprobio ha condenado a 9 años de prision a José Daniel Ferrer, es otra cruel burla. Lo que pasa es que saben que el pueblo y su Resistencia está cada vez más unida, y que como dice el gran maestro Willy Chirino, "el día ya viene llegando”.