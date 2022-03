La guerra de Putin en casa; más de 7000 detenidos en Rusia por protestar contra la invasión a Ucrania

El 3 de marzo, un importante comité parlamentario ruso aprobó un proyecto de ley que impondría penas de prisión de hasta 15 años por difundir información "falsa" sobre operaciones militares rusas. El mismo día, la junta directiva de la legendaria estación de radio Eco de Moscú (Ekho Moskvy) votó a favor de liquidar el canal y su sitio web bajo una intensa presión del gobierno ruso por su cobertura de la invasión a Ucrania. La estación fue sacada del aire y su sitio bloqueado el 1 de marzo, al igual que la estación de televisión liberal Dozhd.

También el 3 de marzo, el Ministerio de Educación de Rusia realizó una "lección en línea" para explicar a los escolares y sus maestros "por qué era necesaria la misión de liberación en Ucrania".

Con la guerra sin motivos del presidente Vladimir Putin contra la vecina Ucrania entrando ya en su segunda semana, su gobierno ha intensificado su batalla interna, buscando no solo controlar la narrativa sobre la guerra y las consecuencias de las sanciones occidentales sin precedentes, sino también imponer una unanimidad nacional al estilo soviético.

Esta guerra está cambiando a Rusia de una manera muy mala

"Esta guerra está cambiando a Rusia de una manera muy mala", escribió en Twitter Sergei Utkin, jefe de la Sección de Evaluación Estratégica del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia Rusa de Ciencias. Sam Greene, director del Instituto de Rusia en el King's College de Londres, ha escrito que Putin está "librando efectivamente dos guerras", una en Ucrania y otra en casa. "Putin está librando una acción de retaguardia para evitar que la economía y la guerra caigan en la mente de demasiados rusos comunes", escribió en una publicación de blog.

Ivan Zhdanov, exdirector de la proscrita Fundación Anticorrupción del político opositor Aleksei Navalny que abandonó Rusia en 2021, expresó su urgencia en comentarios a Current Time, televisora en ruso dirigida por RFE/RL en cooperación con la VOA.

"O Rusia cambia ahora, o nunca lo hará", dijo. "Este es el momento después del cual será demasiado tarde. O todo cambia ahora, en los próximos días y semanas, o Rusia se convertirá en otra Corea del Norte, sin Internet, sin acceso al mundo exterior".

Censura militar pero no 'guerra'

Navalny ha llamado a los rusos a protestar diariamente contra la guerra. Según OVD-Info, una organización no gubernamental que monitorea la represión política, más de 7.600 personas han sido detenidas por protestas contra la guerra desde la invasión del 24 de febrero. Más de 800 personas fueron detenidas por actividades contra la guerra en 36 ciudades el 3 de marzo.

Quizás no sea coincidencia que Ekho Moskvy se fundó en 1990 y la única otra vez que se cerró fue brevemente en agosto de 1991, cuando cientos de miles de rusos salieron a las calles para oponerse al golpe de estado inspirado por la KGB contra el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Los periodistas de la estación prometieron continuar informando utilizando las cuentas de redes sociales de Ekho Moskvy.

Anteriormente, la agencia estatal de monitoreo de prensa Roskomnadzor ordenó a los medios que dejaran de usar palabras como "guerra" y "asalto" para describir la invasión de Ucrania y amenazó con bloquear muchos medios de comunicación independientes, incluidos Current Time y RFE/RL, ambos sitios en lengua rusa.

El primer editor adjunto en jefe de Ekho Moskvy, Sergei Buntman, dijo a RFE/RL que el gobierno, de hecho, está imponiendo "censura militar en ausencia de una guerra o un estado de emergencia" porque el Kremlin insiste en calificar la invasión de Ucrania de " operación militar especial."

'Desglobalizando' Rusia

El analista de seguridad ruso Pavel Luzin le dijo a Current Time poco después de que se lanzara la invasión de Ucrania que la decisión de intervenir era parte del "cambio ideológico" más grande, perceptible en Rusia desde 2020 e impulsado por el Servicio de Seguridad Federal (FSB), heredero a la KGB soviética.

"Estoy más que convencido", dijo el 25 de febrero, de que "estamos viendo una situación política interna en la que el FSB no solo está participando en el debate ideológico, sino que ha comenzado a actuar". Operativos (actuales y retirados) del FSB, no solo están presentes en abstracto entre las élites gobernantes. Están en el Estado Mayor y en todas las juntas corporativas.



Putin fue oficial de la KGB durante mucho tiempo y dirigió el FSB en 1998-1999.

"En general, tal como yo lo veo, han decidido hacer realidad su idea de una Rusia desglobalizada", agregó Luzin. "La idea de que es hora de detener todos estos juegos de los últimos 30 años y simplemente poner todo el antiguo espacio soviético bajo su control y, en resumen, meterse en su caparazón y vivir por su cuenta".

Reprimir a Ekho Moskvy y otros medios de comunicación fue "un paso completamente esperado por parte de las autoridades", dijo el economista y exfuncionario del banco central ruso Andrei Cherepanov.

"Si les permitieran seguir transmitiendo tales programas, entonces el público habría sabido la verdad sobre lo que está sucediendo en la guerra de Putin en Ucrania", dijo al Servicio Ruso de RFE/RL. “Y tan pronto como se enteren, se producirán revueltas pidiendo el fin de la guerra”, declaró Cherepanov.

Al mismo tiempo, la televisión rusa controlada por el estado y otros medios de comunicación están impulsando las risibles afirmaciones del Kremlin de que Ucrania está gobernada por "nazis y drogadictos" siguiendo las órdenes de la OTAN y cometiendo un "genocidio" contra los rusoparlantes.

"Hablo con mucha gente", dijo el crítico de televisión Aleksandr Melman.

"Hasta hace poco, antes de la guerra de Ucrania, me sorprendía que todos ellos -personas con diferentes niveles educativos, edades, moscovitas y no moscovitas- apoyaran a Putin, pero podíamos conversar normalmente. Ahora, hablando con las mismas personas, veo lo alto que ha subido el nivel de agresión, cómo simplemente exigen que hay que apoyar a Putin, apoyar la guerra".

"Me hace pensar, lamentablemente, no en [el dictador soviético Josef] Stalin, sino en cómo en 1933 más o menos el pueblo alemán, el pueblo más culto del mundo, se convirtió en la imagen de su líder, Adolf Hitler", agregó.

'No me sentía seguro en mi propia habitación'

Además de controlar estrictamente la información en un intento por evitar que se forme un movimiento contra la guerra, las fuerzas de seguridad rusas se han apresurado a reprimir las manifestaciones de protesta. Muchos de los piquetes que surgieron en las ciudades rusas fueron detenidos por la policía en cuestión de minutos.

Los estudiantes del suburbio Akademgorodok de Novosibirsk, por ejemplo, han aprendido las consecuencias de hablar. El 25 de febrero, la mañana siguiente al lanzamiento de la invasión, un estudiante fue detenido por colgar una bandera ucraniana y el lema "No a la guerra" en la ventana de un dormitorio. Otros cuatro estudiantes fueron detenidos el mismo día por publicar volantes contra la guerra (después de que la policía los identificara a partir de imágenes de cámaras de seguridad), y varios más fueron detenidos por organizar piquetes de una sola persona.

"Por la noche, vi las noticias", dijo el estudiante que fue detenido por colgar una bandera ucraniana y que pidió ser identificado solo como Sergei, sobre los eventos del 25 de febrero. "Y luego decidí ir por un paseo. Estaba demasiado asustado para realizar una manifestación contra la guerra, pero sentí que tenía que hacer algo. La guerra es una línea roja que nuestro gobierno ha cruzado".



Más tarde colgó la bandera en su ventana y se fue a la cama. A las 9 a. m., alguien llamó a su puerta y dijo que tenía la intención de reportar la bandera al jefe del FSB de la institución. Poco tiempo después, llegaron funcionarios de la universidad y le exigieron que quitara la bandera, amenazándolo con la expulsión y cargos penales. Entonces apareció la policía y se lo llevó.

Me di cuenta de que no me sentía segura en mi propia habitación

Sergei fue liberado después de varias horas de interrogatorio intimidatorio. “Pero es imposible no seguir las noticias. Considero que el 24 de febrero es un punto de no retorno”, dijo.

Kristina, una de las estudiantes detenidas por publicar volantes contra la guerra que también pidió ser identificada solo por su nombre de pila, dijo a RFE/RL que su calvario fue emocionalmente "agotador". "Regresé a mi habitación y me senté allí durante varias horas, sin saber qué hacer, cuando alguien llamó a mi puerta, tuve mucho miedo. Me di cuenta de que no me sentía segura en mi propia habitación (...) Espero que esto pase rápido. Es una sensación horrible".

El 2 de marzo, el editor en jefe de televisión de Dozhd, Tikhon Dzyadko, anunció que él y varios otros periodistas de Dozhd se irían de Rusia después de que su estación fuera bloqueada.

"Después del bloqueo ilegal de Dozhd y las cuentas de redes sociales de Dozhd, y también de las amenazas contra varios empleados, ha quedado claro que la seguridad personal de muchos de nosotros está amenazada", dijo a Current Time.