La FNCA pone a circular nueva revista de enfoque político

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) ha puesto en circulación los dos números iniciales de la revista Cuba: encuentros Latinoamericanos.

La publicación ha aparecido en papel y formato digital PDF, con una cuidada edición y diseño. Tiene como eje central para los números 0 y 1 un especial por el 20 de Mayo, día de la Proclamación de la República, y el “Sin Miedo en el ambiente”, respectivamente.

En la edición inicial los lectores podrán encontrar una semblanza sobre el Nobel de la Paz polaco, Lech Walesa, así como artículos de Luis Cino, Jorge Olivera Castillo y Enix Berrios.

Cino, periodista independiente de larga data en la isla, ahonda en la necesidad de una revisión de la historia para un mejor conocimiento por parte de las nuevas generaciones. La República, afirma Cino, salvó milagrosamente del apellido socialista.

Aun así, cuestiona Cino: “Cuando alguna vez los cubanos volvamos a tener república, no podrá ser con los mismos vicios y errores que condujeron al paredón a la primera”, en referencia al arribo del Castrismo al poder en 1959.

Un artículo del profesor y economista Elías Amor Bravo analiza el viaje del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por países de corte comunista como China, Viet Nam y Corea del Norte, entre otros.

“Va a ser difícil que este viaje sirva para compensar las enormes pérdidas que para el régimen comunista de Cuba se derivan de la pérdida de los contratos en Brasil (y la exigencia inmediata del pago de deudas por la nueva administración presidencial) y de la disminución del fuelle de Venezuela, cada vez más sin futuro”, evaluó el profesor Bravo.

Una nota del economista independiente Enix Berrios describe la situación del cuentapropismo y las difíciles condiciones económicas que ahogan al país.

Olivera Castillo, uno de los periodistas independientes condenados en la Primavera Negra de 2003, entrevista al rapero contestatario Osvaldo Navarro Veloz.

“(…) no puedo vivir al margen de lo que sucede en Cuba. Ni voy a dejar de cantar rap ni de abogar por el respeto a los derechos humanos. Es una decisión sin marcha atrás”, comenta Navarro, también integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

“Sin miedo en el ambiente”

En la segunda edición de la revista, identificada con el número 1, el periodista y escritor sueco Erik Jennische indaga en los pormenores de la cancelación por parte de Suecia de apoyar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.

“La única forma de democratizar un país es que las demandas democráticas de la ciudadanía se vuelvan lo suficientemente fuertes para hacerse patentes. Esa es la simple razón por la que el gobierno cubano oprime la libertad de expresión, de prensa y de asociación”, indica el autor del libro. “Hay que quitarse al policía de la cabeza”.

Con precisión y el acercamiento de quien está en el terreno de juego, la economista Marta Beatriz Roque Cabello se enfoca en la ambigüedad del régimen para no declarar que la isla vive nuevamente un “periodo especial”, como eufemísticamente calificaron la crisis económica criolla de finales del siglo XX.

Roque Cabello fue condenada en la Primavera Negra a 20 años de cárcel, ha sido fundadora de varios proyectos de la sociedad civil independiente y en la actualidad dirige la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, de la que también coordina la publicación digital del mismo nombre.

“Al gobierno no le convendría declarar que hay período especial, porque Díaz Canel no es el mismo personaje que era Fidel Castro, cuando anunció ese momento, llegar a esta etapa sería peor que la anterior; pero lo cierto es que estamos a las puertas de el clímax de la crisis, ya que Cuba se ha convertido en un país que progresa hacia la indigencia; lo que sostiene a la dictadura en estos momentos, es el petróleo de Venezuela, si colapsa, en la actualidad no hay otro país que puede tirar un salvavidas del tamaño que lo hicieron la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el binomio Chávez-Maduro”, recalcó Roque Cabello.

La segunda edición contiene también un análisis del jurista independiente René Gómez Manzano y una entrevista de la periodista Iliana Hernández al artista performático Luis Manuel Otero Alcánta, éste último un conocido promotor contra el Decreto 349, que ha dado otra vuelta de tuerca a la censura oficial.

La revista tiene como editores al poeta y Premio Ortega y Gasset, Raúl Rivero, y al activista promotor de los métodos de la Noviolencia Omar López Montenegro. Cuenta con la asistencia de redacción de la periodista Ainí Martín Valero y la traducción de Adolfo Fernández Saíz, así como el humor gráfico del artista Mario García Montes.