La cantante cubana, Ángela Álvarez, de 95 años, gana el Latin Grammy y se lo dedica a Cuba

La cantante cubana, Ángela Álvarez, se alzó con el Premio Latin Grammy por su álbum debut realizado con canciones compuestas desde su adolescencia, en la gala celebrada el jueves en Las Vegas, Estados Unidos.



Álvarez, de 95 años, celebró su triunfo asegurando que "nunca es tarde". "Me gustaría agradecer a la Academia y a todos los que me ayudaron a llegar a este momento", dijo la artista.



"Yo pienso que la música es el lenguaje del alma", aseguró en una oportunidad la también compositora en una entrevista para Radio Televisión Martí.



Álvarez dedicó su premio a Dios y a Cuba. "Mi patria querida, que nunca la podré olvidar”, dijo la natal de Camagüey en el auditorio frente a los presentes con una sonrisa sosteniendo un papel donde tenía anotado los agradecimientos.



Con una ovación de pie, los asistentes celebraron las palabras de la cubana, quien ahora reside en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, después de haber emigrado a los 35 años debido a la situación política en la isla. La ganadora del Latin Grammy invitó a las nuevas generaciones a no desistir de sus sueños.





"Aquellos que no han realizado sus sueños aunque la vida es difícil siempre hay una salida y con fe y amor lo puedes lograr, se los prometo", agregó.



La bisabuela comenzó a componer canciones desde los doce años y, ochenta años después, continúa escribiendo sobre los mismos temas: el amor, la añoranza, la soledad, la felicidad y Cuba.



Su nieto, Carlos José Álvarez, fue quien la motivó a realizar el disco inspirado por el sueño de su abuela de compartir su música con el mundo. Él la acompañó a recibir el gramófono dorado. Su abuela afirmó que "él fue el que la ayudó a que llegara a este momento".



En una entrevista a Radio Televisión Martí, el joven detalló que grabar el material discográfico y el primer concierto fueron los dos momentos más mágicos y gratificantes de su vida y carrera.



El disco que lleva por nombre "Ángela Álvarez" cuenta con la participación de varios músicos reconocidos, muchos de ellos galardonados con premios Grammy. Incluso, el premiado pianista cubano, Alberto Salas, al conocer la historia de la abuela, no dudó en participar, al igual que el flautista cubano, Danilo Lozano.



La canción "Qué linda es" , incluida en el disco, la escribió mientras contemplaba a la isla desde la ventanilla del avión, y que no volvió a pisar desde que se exilió.



El reconocido artista cubano, Emilio Estefan, aplaudió a Álvarez y escribió en su perfil de Instagram que es "inspiración para la nueva generación".



"Hoy les dices que todo se puede, hoy nos inspiras a todos y hoy inspiras en grande a nuestro país….Cuba", posteó el galardonado productor.



La cubana compartió el premio con la mexicana, Silvana Estrada, debido a un empate en la premiación.