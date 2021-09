“La Bienal de La Habana es un hueco que se abre cada tres años en las paredes de una celda”

El músico y cantante Yotuel Romero sorprendió el sábado al ciudadano español Nacho Rocha, en huelga de hambre frente al edificio de Naciones Unidas, en Nueva York, desde hace ya más de 20 días.

Yotuel sostuvo un intercambio con Rocha y con los presentes que lo acompañan día y noche en su protesta pacífica. El coautor de “Patria y Vida” recomendó al huelguista olvidarse “del que quiera hablar, del que quiera decir, el que quiera opinar; la libertad nos da eso mismo”.

Añadió que “el día de mañana, la Cuba que vamos a ver todos es una Cuba donde van a haber cincuenta mil partidos, todo el mundo va a pensar diferente y cada cual elige lo que quiera elegir”.

Aunque no es partidario de las huelgas de hambre, Yotuel dijo que respeta lo que hace Nacho Rocha, y por eso lo visitó.

“Yo no soy partidario de las huelgas de hambre porque, para mí, una huelga de hambre es “Patria o Muerte”, y nosotros somos “Patria y Vida” […]. Y lo entiendo, y no te voy a decir que hagas lo contrario, no, […] él (Nacho) tiene toda su libertad, aunque a mí no me guste, aunque yo no apoye las huelgas de hambre […]”, subrayó.

No apoyar a Rocha en su protesta sería, a juicio del cantante cubano, “caer en lo mismo que cae la dictadura”.

Rocha, "cubano honorario"

Nacho Rocha fue llevado este fin de semana a los pies de la estatua de José Martí, en el Parque Central, donde cubanos acudieron el domingo para hacerle presentación de una placa de las organizaciones SOS Cuba-New York, La Rosa Blanca Coalition, así como Artist Making Changes. Estas tres organizaciones le proclamaron “Cubano Honorario”.

Nacido en Cádiz, España, Rocha ya se encuentra débil por la prolongada huelga de hambre y tiene esperanzas de que algún funcionario de derechos humanos de la ONU le reciba y le escuche.

Rocha agradeció a los presentes su apoyo y cariño. “Los voy a llevar siempre en mi corazón”, dijo.

Este lunes, el senador cubanoamericano Marco Rubio también reconoció el valor de la acción de Rocha.

“La valentía de ciudadanos extranjeros, como Nacho Rocha, que se unen en el clamor de #PatriaYVida del pueblo cubano, reafirma que debemos seguir alzando nuestras voces contra el régimen de Castro-Díaz Canel y en defensa de los presos políticos en #Cuba”, escribió en su cuenta de Twitter dedicada al tema Cuba.

(A partir de un reporte de Carmen María Rodríguez para Radio Martí)