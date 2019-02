Líder de UNPACU traslada huelga a parque público y es detenido violentamente

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, fue detenido en la madrugada de este lunes en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba tras burlar el cerco policial en la sede la organización en el reparto Altamira y trasladar su huelga de hambre al espacio público.

Ferrer dijo en un video grabado en vivo, y que deja constancia de la detención, que en estos momentos ya son 78 los activistas de UNPACU en huelga de hambre por la campaña #YoVotoNO y en protesta por la represión del régimen cubano a quienes se oponen al referendo constitucional.

La intención, señaló Ferrer, es "llamar la atención sobre la represión y sobre la farsa del 24 de febrero". Fuerzas policiales mantienen la sede de UNPACU bajo vigilancia, e impiden que los activistas entren o salgan del lugar.

Oficiales de policía desplegados en el lugar ordenaron a las personas dejar de filmar o fotografiar a Ferrer con sus teléfonos, mientras esperaban órdenes para detenerlo, según dijo el opositor en el video.

Ferrer añadió que su plan era subir al atrio de la Catedral de Santiago de Cuba y colgar allí el letrero, pero las puertas de la iglesia ya estaban cerradas.

El líder de UNPACU exhortó en el video a los cubanos de dentro y fuera de la isla "a no dejarse engañar", y a que el domingo, 24 de febrero, "digan NO a esa constitución que sigue violando los derechos y libertades de todos los cubanos", y que "no resuelve ninguno de los problemas" del pueblo.

Varios agentes policiales se acercaron finalmente a Ferrer, le arrebataron el teléfono e interrumpieron su transmisión en vivo. El opositor había dicho en el video que continuaría la huelga de hambre en los calabozos de la unidad policial a donde fuera trasladado, y dondequiera que se encuentre.

(A partir de información de UNPACU en redes sociales)