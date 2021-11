Lázaro Yuri Valle Roca cumple más de 150 días en prisión

El periodista y preso político Lázaro Yuri Valle Roca cumple este martes 158 días de encarcelamiento sin petición fiscal y más de un mes sin recibir visita familiar, en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

"Con Yuri todo se mantiene igual. Está sin petición fiscal, sin asistencia médica. Todo está muy complicado con él", dijo a Radio Martí su pareja, la también comunicadora y activista Eralidis Frómeta.

La salud de Valle Roca se ha deteriorado en prisión, según denuncias de Frómeta, quien se comunicó este martes con el periodista vía telefónica.

"Un fallo renal es algo muy peligroso para la vida y, sin asistencia médica, mucho más grave se estaba tornando la salud de él. Continúa con problemas en los riñones. Le mandaron unos análisis que ayer me dijo que se lo estaban haciendo muy lentamente (...). No lo ha visto ningún nefrólogo, no lo ha visto un especialista en piel", detalló.

Frómeta explicó que, desde el 22 de octubre, a Valle Roca no le han permitido más visitas familiares.

"Las visitas debían ser cada 15 días, que era como que las estaban dando, pero le hicieron el cambio para 40 días, me dijo. No le dan un motivo, no le dicen el porqué del cambio, si aún no está sancionado. Las visitas cada ese tiempo son para las personas que ya están sancionadas, es lo que está estipulado dentro del Código de Régimen Penitenciario", subrayó la activista.

La pareja del comunicador dijo que este se siente fuerte a pesar del deterioro de su salud. "Es una persona que no ha perdido el ánimo", aseguró.

Valle Roca, quien cumplió 60 años de vida en la cárcel, está preso desde el 15 de junio y todas las acciones legales interpuestas por su abogado han sido denegadas por las autoridades.

El comunicador independiente está acusado de desacato y propaganda enemiga por cubrir como periodista el lanzamiento en calles de La Habana de unas octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo, según ha denunciado Frómeta.

"El abogado no me dice nada; yo a todos los abogados los veo con una historia extraña. Ya mañana [miércoles] será que pueda entrar en contacto con el abogado, a ver qué me dice", concluyó.

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)