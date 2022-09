Ktivo Disidente se declara en huelga de hambre en carta a Humberto López: "¿por qué le temen tanto a la palabra Libertad?

El preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Ktivo Disidente, informó este fin de semana, en una carta dirigida a uno de los voceros del régimen de La Habana, el presentador de televisión Humberto López, que desde el sábado se declaró en huelga de hambre.

La información fue confirmada a Radio Televisión Martí por la esposa del opositor.

A través de su cuenta de Facebook, que administra su amigo Miguel Gómez, el activista afirmó: "Me declaro en huelga de hambre, asumo un régimen de inanición voluntaria que no depondré, hasta tanto no sea restaurada mi libertad física y yo sea devuelto al lugar que me corresponde ocupar, junto a mi hijo, esposa y hermana”, dijo.

En la misiva, Ktivo denuncia los abusos de las autoridades carcelarias y las irregularidades en el proceso penal al que ha sido sometido.

“Este será el ejemplo que tú y tus sátrapas pondrán conmigo, con mucho más que decirte, pero no deseándolo por la repugnancia que me causas, me despido. Libertad o Irreverencia ¡Patria y Vida!", escribió el preso político.

En el texto, el activista acusa a López de valerse de su espacio en la televisión para divulgar información falsa y manipulada, en la que denigra y calumnia a las voces críticas del gobierno.

"Desde mi impotente, pero digna y moral posición de secuestrado político, desde mi celda oscura, insalubre y maloliente, no puedo más que darte un refrescón de mente: ¿por qué le temen tanto a la palabra Libertad ustedes? ¿Qué les hizo la Libertad para que ustedes la mancillen, la repriman, la golpeen, la torturen y encarcelen?", pregunta.

Ktivo Disidente, recluido en la prisión de Ariza, Cienfuegos, fue detenido el pasado el 28 de abril, el día que protagonizara una protesta pública en el boulevar de San Rafael, en La Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. La manifestación buscaba, además, respaldar a Luis Robles, sentenciado a cinco años de cárcel por portar un cartel pidiendo el cese de la represión.

El activista está acusado de los delitos de difamación, desobediencia y desacato.

A fines de julio, el Tribunal Municipal de Cienfuegos negó al activista la posibilidad de salir en libertad con una fianza de 10 mil pesos, medida a la que, previamente, este órgano judicial había accedido.

A mediados de agosto, los abogados de Carlos Ernesto Díaz González presentaron un recurso de apelación contra el auto del Tribunal Municipal de Cienfuegos, que mantiene en prisión provisional al activista, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Isla. Hasta el momento, las autoridades no han dado respuesta.