Kris Bryant, jugador de la semana en la Liga Nacional con estadísticas maravillosas

El guantanamero Erislandy Lara ganó la pelea en el entrenamiento en Las Vegas.



Cuando un púgil realiza una preparación rigurosa, con sparring libres al 100% y su disciplina es la mejor dentro como fuera del gimnasio, las posibilidades de salir airoso son grandes. Y Lara ganó esta pelea desde el gimnasio al lado de su entrenador guantanamero Ismael Salas.

Solo un error técnico dentro del cuadrilátero lo iba a llevar a un fracaso. Y Lara lo cumplió todo, en el gimnasio y en la pelea oficial en Carson, estado de California.



Este sábado 1 de mayo por la noche en el Dignity Health Sports Park, Lara se convirtió en el nuevo campeón de las 160 libras (peso mediano) de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, tras derrotar por un nocaut fulminante en el primer asalto al estadounidense de Belleville, New Jersey, Thomas Lamanna.



Lara (28-3-16 KO) salió sereno, asentado, sin mucha movilidad de piernas, pero seguro que sus manos iban a llegar rápido al rostro de Lamanna.

En el primer round, al minuto y 17 segundos, Lara le llegó con una zurda a la sien, en la parte derecha de Lamanna.



El peleador de EEUU cayó fulminado de espalda. El referee Thomas Taylor al ver en malas condiciones a Lamanna no le tuvo que aplicar conteo de protección. Estaba inconsciente Lamanna. Rápidamente decretó el KO.



La sien es cada una de las partes del cráneo humano comprendida entre la parte superior de la oreja, el ojo, la parte inferior del cráneo, el lado respectivo del hueso frontal y el pómulo.



Es una de las áreas más delicadas de la anatomía humana, y por ende Lamanna no pudo asimilar ese mortífero golpe de izquierda tirado en forma de swing.



Aunque Lara sabía de antemano que Lamanna iba a ser un duro hueso de roer, pudo emplear tu técnica, su táctica, y al aumentar su peso corporal (6 libras) indudablemente ganó en pegada, y lo demostró en su primer pleito en el peso mediano.



El ex campeón mundial de la AMB en el peso súper welter (154 libras) dominó el combate con izquierdas potentes.



Lara, a quien muchos boxeadores lo esquivaron en los súper welters, ahora es monarca de la AMB en un peso que tiene a grandes estrellas, entre ellos Gennady Golovkin, Jermall Charlo, Demetrius Andrade, Jaime Munguia y Chris Eubank.



El promotor y manager de Lara irán en busca de uno de estos púgiles para unificar coronas en el peso mediano.



De momento el peleador del guaso ya está entre los mejores de las 160 libras a nivel global y listo para negociar peleas con los boxeadores antes mencionados.



Las únicas tres derrotas de Lara en los súper welters fueron controversiales ante Jarret Hurt, El Canelo Alvarez y Paul Williams.



Con este éxito ante Lamanna (30-5-12 KO) Lara se confirma entre los mejores púgiles profesionales cubanos de todos los tiempos al lado de Kid Chocolate, Sugar Ramos, Luis Manuel Rodriguez, José “Mantequilla” Nápoles, Kid Gavilán, Guillermo Rigondeaux y José Legrá, entre otros.



La próxima semana en “Deportes con los Grandes”, de lunes a viernes a las 10.30 AM por Radio Martí, escucharán entrevistas con todo el equipo de Erislandy Lara. No se lo pierdan.