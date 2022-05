Juicio parte de la base de que Otero Alcántara "no es artista, sino delincuente”

El juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara que continúa este martes en el Tribunal de Marianao, en La Habana, parte del supuesto de que el líder del Movimiento San Isidro "no es artista, sino delincuente”, dijo el lunes uno de los testigos de la defensa, el artista plástico Julio Llopiz-Casal.

“Fui junto con el artista Lázaro Saavedra, que es premio nacional de artes plásticas, para hablar desde el punto de vista del artes de qué cosa es el performance y cuáles son las credenciales de Luis Manuel”, dijo Llopiz-Casal a la agencia de noticias Associated Press.

Añadió que ofreció sus declaraciones en una sala en la que había una jueza, varios magistrados y un panel de la Fiscalía, además de los abogados.

Según Llopiz-Casal, fue el abogado defensor quien señaló durante la audiencia que el juicio había “partido de la base de que Luis Manuel no es artista, sino delincuente”, por lo cual llamó a testificar a otros artistas, para demostrar que Otero Alcántara es un creador.

Juicio a puertas cerradas

La primera sesión de la vista oral, en la que también se juzga al rapero Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", transcurrió el lunes a puertas cerradas, bajo fuerte custodia policial, y continuaba este martes bajo similares circunstancias.

"El proceso ha sido a puertas cerradas, sin permitir ingreso de personas defensoras de #DDHH y periodistas, quienes están confinadas ilegalmente en sus casas por la seguridad del estado", denunció en Twitter Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.



Un grupo de diplomáticos de Noruega, Suecia, el Reino Unido, la República Checa, Alemania y Holanda que permanecían a las afueras del Tribunal dijeron a la AP que habían solicitado a la Cancillería cubana asistir como observadores al juicio, pero que no fueron autorizados.

"No estábamos autorizados a entrar al juzgado", dijo un representante de la embajada alemana antes de marcharse. Añadió que “los derechos humanos más básicos” están siendo sometidos a juicio, precisó la agencia de noticias Reuters.

El investigador sénior de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, constató el hecho en su cuenta de Twitter. "El régimen cubano no los dejó entrar. ¿Qué intentan ocultar?, se cuestionó.



La Fiscalía pide siete años de privación de libertad para Otero Alcántara, mientras que El Osorbo podría enfrentar una condena de 10 años de cárcel.

"LosJuiciosPolíticosSonUnCirco. No importa a cuántos pongan en prisión, no importa que nos boten, no importa su circo, no importa nada porque la mecha ya está prendida, y por cada uno de los que metan presos o exilien hay muchos que ya toman su lugar. Esto ahora es cuestión de tiempo", escribió en Twitter la reconocida artista cubana Tania Bruguera.

A principios de mayo, “El Osorbo” y Otero Alcántara, líderes del Movimiento San Isidro, resultaron ganadores del Premio a la Libertad 2022, concedido por la organización que vela por las libertades y la democracia en el mundo, Freedom House.