Juicio del 11J: policía admite que escuchó disparos; madre de Jonathan Torres Farrat se niega a declarar

Un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, cuya identidad se desconoce, reconoció que escuchó disparos en las protestas del 11 de julio de 2021, en el municipio habanero 10 de Octubre, declaró Orlando Ramírez, padrastro del preso político Jonathan Torres Farrat.



Ramírez, quien pudo acudir este miércoles al primer día del juicio oral en contra del joven Torres Farrat y otros manifestantes del 11J, explicó que el oficial aceptó que él no tenía armas, pero que escuchó disparos en las manifestaciones.



"Le preguntaron que si sabía quién tenía arma y él dijo que no sabía, ni que tampoco podía estar atento a quién tenía una pistola o no, solo que la orden que tenía era no usar armas", relató el padrastro de Torres Farrat.



Ramírez calificó los argumentos de los testigos, en su mayoría policías, como "incongruentes". Por ejemplo, comentó que "en un momento dijeron que sí conocían a los imputados y cuando les pedían que se levantaran para que señalaran a los imputados, señalaban a los que no eran".



Los detenidos, 15 en total, están siendo acusados, ocho meses después de haber sido entregadas las peticiones fiscales, de lanzar piedras, botellas y morteros a la policía y gritar consignas en contra del dictador Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del gobierno.



Ramírez agregó que al grupo de manifestantes se les está juzgando por el delito de "sedición", aunque antes enfrentaban otros delitos, hasta que la fiscalía los cambió. Además, según el opositor, todos los detenidos tienen una "petición fiscal nueva bajándole los años de sentencia que tenían", pero no sabe exactamente cuántos son pues no se le ha entregado el documento.



En este juicio, la madre de Torres Farrat, Bárbara Farrat, fue citada para comparecer como testigo de la fiscalía.



"Me preguntaron nada más que mi nombre, mi apellido y la edad que tenía y que si conocía algún acusado. Les dije que yo era la madre de Jonathan Torres Farrat y que me abstenía a declarar", relató la madre, una de las figuras emblemáticas en la defensa de los manifestantes del 11J.

Este miércoles, el subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su preocupación en Twitter por la situación de los jóvenes manifestantes que enfrentan juicio.



"Nos preocupa el próximo juicio de Jonathan Torres Farrat, que sólo tenía 17 años durante las protestas del #11J. Se enfrenta a hasta 8 años de prisión. Las familias deben estar juntas. El gobierno cubano debe liberar a Jonathan y a otros manifestantes detenidos", escribió en la red social.

Los acusados de este juicio:



1-Maykel Arnaldo Reyes Álvarez

2-Andro Ledesma Prieto

3-Omar Bravo Cruzata

4-Luis Daniel Carrillo Urquiola

5-Kevin Lázaro Pimentel Oduardo

6-Dayana Camejo Ramos

7-Kevin Edward Charles Matos

8- Ernesto Briera Sempé

9-Hansel Felipe Arbolay Prim

10-Manuel de Jesús Rodríguez Santiesteban

11-Jonathan Torres Farrat

12-Alejandro Flores Rubio

13- Yuniel Blanco Jiménez

14- Richard Jorge Hierrezuelo

15-Rudyels Ulloa López

(Con información de Yolanda Huerga para Radio Martí)