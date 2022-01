Joven matancero condenado a 11 años de prisión en tribunal militar por presunto “sabotaje” y “desórdenes públicos”

El Tribunal Militar Territorial Central, ubicado en la capital matancera, hizo firme este miércoles la sentencia de 11 años de privación de libertad a Chadryan Vila Sequín, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cárdenas.

“El juicio se lo celebraron en Matanzas, el 21 de diciembre de 2021. Ese juicio lo hicieron como si fuera militar, porque ellos dijeron que las tiendas pertenecían a las FAR [Fuerzas Armadas Revolucionarias]. Eso fue una injusticia, porque ellos son civiles”, indicó su esposa, Lía Fonseca Cruz, a Radio Televisión Martí.

Vila Sequín fue encontrado culpable de los delitos de “sabotaje” y “desórdenes públicos” tras, presuntamente, romper las vidrieras del comercio de venta en divisas “Bello Amanecer”.

“El juicio fue manipulado por la Fiscalía. No tenían pruebas contra él. Él es inocente. Sólo salió a la calle. Cuando lo sentenciaron a 11 años de prisión, sentí la mayor injusticia del mundo. Se me cayó el cielo encima. En ningún país de este mundo destruyen a los jóvenes como lo han hecho aquí, y tenemos un hijo en común, y no quiero que crezca en este país, porque no hay futuro para él”, dijo Fonseca Cruz.

La mujer responsabilizó de la sentencia al fiscal teniente coronel Liber González, que le había pedido 22 años de prisión a su marido.

El joven, de 22 años de edad, cumple sanción en el penal Combinado del Sur, de la provincia de Matanzas.

Arrestado el 17 de agosto, Vila Sequín acababa de terminar el Servicio Militar y laboraba como soldador, pero las Conclusiones Fiscales, a pesar de reconocer que el joven mantenía buenas relaciones con sus vecinos, lo tildan de tener mala conducta social, porque "no participa en las organizaciones de masas".

De acuerdo al órgano acusatorio, se aglomeró “una multitud de personas en la calle Real entre Cristina y Velázquez del municipio Cárdenas, sitio en que ciudadanos no identificados en el proceso, de manera exacerbada y en total acto de descompostura, incitaban a arremeter contra las tiendas que operaban en Moneda Libremente Convertible (MLC) y, además, apedreaban a las autoridades policiales y a las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que habían acudido a imponer el orden”.

“En los papeles dicen que Chadryan, junto con otras personas, estaban en otro lugar primero, y que le cayeron a piedra a la policía y a la gente de las FAR que estaban ahí. Cuando yo sé que la policía y la gente de las FAR ese día, 11 de julio, estaban a dos cuadras y mirando lo que estaba pasando, y ninguno se metió. Esa es la primera mentira”, subrayó el padre del encausado, Alexander Vila Díaz.

“Mi hijo es inocente de las acusaciones que se le hacen, ya que cuando él llegó a la tienda ya estaba rota y llena de gente cogiendo comida, y Chadryan no rompe ningún cristal y menos incita a nadie a hacerlo. Él entró a la tienda y cogió dos cajas de jugo para su hijo. En el video, que yo lo vi, no sale rompiendo nada. No tienen pruebas”, recalcó en conversación con Radio Martí.

“La segunda mentira es que Chadryan sale incitando a la gente. En una grabación que ellos sacan, Chadryan hace un gesto con la mano y, entonces, ellos ponen la grabación diciendo ‘adentro, adentro’. A Chadryan lo estaban filmando a 20 o 25 metros de ese lugar. Ahí la bulla era grande. Ahí no se oía nada. Se ve claramente que esa no es su voz”, denunció.

En Cárdenas, los manifestantes hambreados, hastiados y azotados por la pandemia volcaron patrullas policiales y vehículos de funcionarios y dirigentes del Partido Comunista. Otros irrumpieron en tiendas y se llevaron comida.

Junto a Vila Sequín, fueron enjuiciados y condenados a entre 5 y 7 años por “robo con fuerza” y desórdenes públicos” María de Jesús Terras Díaz, Julio César Ruiz Bacot, Antonio Bacallao Bandinez, Jonathan García Aguila y Juan Luis Zulueta Pérez.