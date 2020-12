Joven cristiano será juzgado hoy por negarse a pasar Servicio Militar (VIDEO)

Un joven cristiano será enjuiciado este martes en Santiago de Cuba por negarse a enrolarse en el Servicio Militar Activo.

Oscar Kendri Fial Echavarría es miembro del movimiento juvenil cristiano de la Iglesia Mover Apostólico y Profético en Contramaestre, que encabeza el pastor Valerio Ganem Mendoza.

Fial Echavarría dijo a la youtuber Ruhama Fernández que el jefe de sector lo citó y amenazó con encarcelarlo si no se presentaba al llamado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

“Yo le dije que no podía pasar el servicio militar por mis principios como cristiano", dijo Fial Echavarría.

"La Biblia dice que no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra... Yo no puedo coger armas en mis manos", aseguró.

El 11 de diciembre fue detenido por la Policía y liberado un día después con una fianza de 1.000 pesos.

"No estamos en desacuerdo en que él cumpla, pero no en lo militar, ni con armas ni con armamentos. No lo pueden acusar por desobediencia militar, cuando él todavía no es militar", declaró su padre.

Solo unas tres decenas de países, entre ellos Cuba, mantienen el Servicio Militar obligatorio en tiempos de paz en el mundo.