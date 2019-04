Joven boxeador cubano triunfa en Europa del Este

El escritor cubano César Brioso acaba de publicar su segundo libro sobre el béisbol cubano "Last Seasons in Havana: The Castro Revolution and the End of Professional Baseball in Cuba", en español “Últimas temporadas en La Habana: la revolución de Castro y el fin del béisbol profesional en Cuba”.

Las últimas campañas del béisbol cubano antes de sufrir el cambio radical que la pelota ha experimentado por el comunismo en la isla.

Brioso nació en La Habana, pero su familia salió de Cuba a Miami cuando él tenía solamente 5 meses. Sin embargo su Padre siempre le contaba anécdotas sobre la pelota cubana despertando la curiosidad y el hambre de éste escritor y periodista cubano que hoy en día vive en Fairfax, Virginia y trabaja para el periódico nacional Usa Today.

Tras el lanzamiento de su segundo libro, “Last Seasons in Havana”, César Brioso nos honró con su presencia en Al Duro y Sin Guantes, y le obsequió a nuestro amigo y colega Orlando Peña un ejemplar con dedicatoria.

Durante el programa, mientras entrevistábamos a César, entró un correo electrónico desde Holguín, Cuba, anunciando que habían bajado el libro via internet.

Fueron 21 minutos de conversación amena que compartimos con un autor cubano amante del béisbol que dedica su tiempo libre a escribir sobre la era dorada de la pelota cubana.

Es la segunda ocasión en que Brioso comparte personalmente con los muchachos de Al Duro y sin Guantes, y tiene una invitación abierta para regresar cuando quiera.