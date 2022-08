Instan a militares cubanos a no prestarse para reprimir al pueblo que protesta (VIDEO)

El grupo Militares Objetores de Conciencia instó a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) a no involucrarse en la represión al pueblo que se manifiesta en las calles.



“Ha llegado la hora para los oficiales, clases y soldados de las FAR y aquellos del MININT que aún no tienen las manos manchadas de sangre de ponerse del lado del pueblo y ayudarlo a poner fin a esta corrupta dictadura mafiosa”, indican los Objetores de Conciencia en un “llamamiento urgente” difundido este domingo.



En este sentido, el general Rafael Del Pino, exiliado en Estados Unidos, en conversación con Radio Televisión Martí, señaló: “Pueden ser receptivos. El año pasado en las protestas de julio, hubo mucha represión por parte del Ministerio del Interior, de las Tropas Especiales e, incluso, hubo acuartelamientos para las Fuerzas Armadas, pero no llegaron a participar”.



“Nosotros hacemos este llamamiento porque la situación se va a agravar. No dudamos que el régimen llame a las Fuerzas Armadas cuando se vea impotente de aplacar a la población con el Ministerio del Interior”, consideró el alto oficial cubano.

“Por eso nos hemos estado dirigiendo a las Fuerzas Armadas para que no se presten como represores. El Ministerio del Interior ya está ahí, reprimiendo, está demasiado controlado, no obstante, esperamos que algunos de su oficialidad digan basta”, expresó.



“Ya la situación es tan precaria, tan difícil; sin agua, sin electricidad, sin comida, que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, a excepción de un grupo de privilegiados que son los que tienen las riendas de GAESA [Grupo de Administración Empresaria, Sociedad Anónima] y del poder; están sufriendo las mismas penurias que el resto del pueblo. Y ya están cansados y llegará un momento en que esos militares de las FAR y también del MININT, se van a oponer a la represión. Entonces vamos a ver lo que hace el régimen”, recalcó Del Pino, el oficial de más alto rango que haya desertado de la isla comunista.



En su comunicado, los ex militares cubanos aseguran que, en Nuevitas, Camagüey, el régimen practica una nueva ola represiva nacional que debe ser atajada de inmediato “en especial por las Fuerzas Armadas”.



Nuevitas fue escenario de nutridas protestas contra los apagones la noche del pasado jueves, a lo que el régimen cubano respondió al otro día con actos de reafirmación revolucionaria.



La noche del viernes los nueviteros volvieron a salir a las calles y fueron reciamente reprimidos.



“Han sido muy valientes, han demostrado que no claudican. Lo más impresionante fue un video en el que se ve al pueblo enfrentándose a los ‘boinas negras’. Los hicieron retroceder en el medio de la calle. El pueblo se les enfrentó y no dudo que se les seguirá enfrentando”.



“Están [las autoridades] usando a los cuerpos del MININT como mercenarios y esbirros a su servicio. Ante las justas protestas de Nuevitas la injustificada represión ha alcanzado ya a nuestros niños”, añade la nota de prensa de los Objetores de Conciencia.



“Convocamos al General Rigel Tejeda, jefe del ejército oriental, a garantizar en ese contexto que sus tropas no actúen como esbirros ni mercenarios de la nueva oligarquía”, dicen.



El General de División Ricardo Rigel Tejeda fue nombrado, recientemente, como jefe del Ejército Oriental.



“El Ejército oriental, general Rigel Tejeda, no debe actuar como tropa privada al servicio de quienes pasean en sus yates mientras millones de cubanos se acuestan sin comer, sin electricidad, sin medicinas y sin un techo donde guarecerse. Es hora de expulsarlos del poder y nacionalizar GAESA. El monopolio que esa nueva oligarquía ha inscrito como empresa panameña, controla el 60% de la economía, no rinde cuentas a ninguna institución en Cuba y dej[o morir a decenas de miles de cubanos por falta de balones de oxígeno, medicinas y ambulancias, mientras gastaban miles de millones de dólares en construir nuevos hoteles de lujo”, concluyen los exmilitares cubanos.