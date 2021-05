Principales hospitales de la isla sin recursos para garantizar atención médica: “Se les están muriendo los pacientes”

La falta de recursos esenciales, medicamentos y equipos de trabajo, incluido el sistema de ambulancias, está provocando una agravamiento en la crisis del sistema sanitario en la isla, incluyendo los principales hospitales del país.

Cubanos desde varias provincias ofrecieron a Radio Martí el testimonio de cómo la falta de condiciones en estos centros de salud impide a los pacientes recibir la atención médica requerida.



Odalis Ramírez, que sufre varias lesiones por un accidente doméstico ocurrido en el poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, fue conducida en horas de la mañana del lunes para el Hospital General Pedro Betancourt, en el municipio de Jovellanos.

La mujer tiene una fractura en la muñeca y asegura que en la institución médica le informaron que allí no tenían recursos para atenderla. Además, por la falta de ambulancias, la paciente tuvo que esperar hasta las seis de la tarde para ser trasladada para la ciudad de Matanzas, denuncia su suegro Armando Abascal.

“A las cinco de la tarde aún no le habían puesto nada por falta de yeso para inmovilizarle la mano, que es la situación más compleja que presentaba”, señaló Abacal.

Hoy jueves, luego del reclamo de sus familiares, se espera que la operen, pero las condiciones en el Hospital Universitario Faustino Pérez, en la cabecera provincial son pésimas, cuenta Annia Zamora Carmenate, suegra de Odalis.

“No apareció un camillero allí en el hospital de la ciudad de Matanzas para trasladar a mi nuera en las condiciones que llegó, la sala donde la internaron está en pésimo estado higiénico y sin luz, ella loca del dolor y no hay ni una dipirona, no hay nada, de qué potencia médica están hablando”, exclamó Annia.

En Güira de Melena, provincia de Artemisa, Lisandra Góngora Espinosa, expresó que tiene un hijo de seis años, que sufre convulsiones como secuela de una infección adquirida hace tres años en el Hospital Pediátrico en el municipio capitalino de Marianao, donde había sido internado con una neumonía.

“El último episodio que él tuvo fue hace una semana y tuve que salir corriendo con el niño para el policlínico de Güira y cuando llegue allí no habían jeringuillas para inyectarle un medicamento para reanimarlo”, dijo Lisandra.

El cuentapropista José Carlos Fernández criticó la situación del sistema de salud en la provincia de Ciego de Ávila.

“No hay combustible para las ambulancias que tienen que buscar a los enfermos, no tienen gomas, no tienen piezas de repuesto”, dijo José Carlos.

Leydis Tabares advierte las dificultades existentes en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, en la ciudad de Camagüey, donde estuvo internado su esposo.

“Los médicos se están yendo del hospital porque no tienen recursos para trabajar y se les están muriendo los pacientes”, afirmó Leydis.

Desde Banes, en Holguín, el residente William Tamayo señala que la escasez está limitando la asistencia médica en el territorio: “En el Hospital Clínico Quirúrgico Carlos Font Pupo, a todos los pacientes que llegan les dicen que los únicos recursos que hay disponibles es para casos de urgencia, el resto son regresados a sus hogares”.

Eldris Pozo relata las condiciones del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Saturnino Lora, en la ciudad de Santiago de Cuba donde "no hay yeso para para las fracturas de huesos y no hay medicamentos".

Desde Guantánamo, el residente Yeider Fuentes, comenta la situación existente en el Hospital Provincial Docente Agostinho Neto.

“No hay medicamentos de ningún tipo allí, te lo digo yo que lo viví en carne propia, con un ingreso que tuvo en la institución recientemente mi esposa”, expresó el activista.