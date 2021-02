Iliana Hernández denuncia suspensión de internet por ETECSA

El Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación (MCRR) envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le solicita que, ante un probable acercamiento y restablecimiento de relaciones de su administración con Cuba, se reconozca a la sociedad civil independiente cubana y a los exiliados.

La misiva aconseja al mandatario estadounidense que en las negociaciones se tenga en cuenta la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, el respeto a la libertades políticas y a los Derechos Humanos y la ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

“No es nuestra intención intervenir en las decisiones de su gobierno en política internacional, pero como hijos ilustres de un pueblo que sufre por más de medio siglo el yugo de un régimen que viola las garantías ciudadanas deseamos exponerle nuestros criterios”, dice el mensaje.

Del mismo modo, el Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación recuerda a Biden como el 1 de enero del 1959, el régimen encabezado por Fidel Castro decidió no pagar más la deuda contraída con Estados Unidos, y se negó la indemnización tanto a los dueños de las propiedades americanas intervenidas y nacionalizadas como las de cubanos exiliados que hoy ostentan la nacionalidad americana.

El grupo independiente subraya, que aunque el diálogo es admisible, en el caso de Cuba y los Estados Unidos, hay que “hacer prevalecer la responsabilidad; lo cual solo es posible si al conversar se cede desde ambas posiciones para lograr un encuentro responsable y justo que beneficie a ambos pueblos”.

La carta fue enviada al presidente estadounidense a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, según confirmó a Radio y Televisión Martí redacción Juan Alberto de la Nuez, coordinador del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, que tiene su sede en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.

A continuación el texto completo de la carta:

Carta Abierta al excelentísimo presidente de los Estados Unidos de América (EUA) Sr Joseph R. Biden.

Señor Presidente :

Ante todo, nuestros cordial saludo y respeto.

Conocedores de las intenciones de su Gobierno de regresar al acercamiento con el régimen de La Habana iniciada por Obama y eliminada en el mandato de Donald Trump debido a visiones diferentes de la realidad cubana, nos dirigimos a usted como representante de un Gobierno democrático.

Conocedores del liderazgo de los EUA como nación civilizada y libre que representa un ejemplo a seguir para los pueblos del mundo, le exponemos el sentir de varios líderes de la sociedad civil independiente cubana prodemocrática y defensoras de los derechos humanos. No es nuestra intención intervenir en las decisiones de su gobierno en política internacional, pero como hijos ilustres de un pueblo que sufre por más de medio siglo el yugo de un régimen que viola las garantías ciudadanas deseamos exponerle nuestros criterios.

No estamos, ni nos oponemos a un diálogo acordado por su gobierno, reconocemos el arte de las negociaciones de los Estados Unidos en el mundo para garantizar la paz, la libertad y el respecto de los derechos humanos, los ejemplos son innumerables como lo fueron el Pacto de París con España el cual acabó con el fin del colonialismo español en América, las conversaciones con la Alemania Nazi o el militarismo japonés aun cuando los EUA era la potencia ganadora, para los cubanos que sufrimos la ideología fracasada e improductiva y terrorista internacional del comunismo, no podemos olvidar el encuentro Kennedy - Jrushchov que salvó al mundo de la tercera guerra mundial y el estallido de una confrontación atómica, las pláticas entre Ronald Reagan y Gorbachov y las constantes negociaciones con gobiernos y organizaciones de varios países como Afganistán, Irak, Israel, Palestina, China, Rusia, Corea del Norte, Irán, etc.

El caso cubano es diferente por el historial de su régimen, es importante que usted analice como país al ocupar su liderazgo, su pueblo y el del gobierno de los EUA fueron víctima de la injustica del castrismo, no se puede olvidar que gracias a la revolución socialista cubana el 1 de enero del 1959 se decidió por un plumazo y por mando único de Fidel Castro no pagar más la deuda contraída con su nación, también el no pago de la indemnización a sus propietarios de decenas de compañías y propiedades americanas intervenidas y nacionalizadas a ellos sumamos la de cubanos exiliados que hoy ostentan la nacionalidad americana.

Es una realidad que el diálogo es admisible en la diferencia entre seres humanos al poseerse el arte o el don divino del razonamiento que nos faculta para el entendimiento y las buenas relaciones, pero en el caso de Cuba y los EUA hay que tener presente su antagonismo en la historia de esta mal llamada revolución, y sobre todo hacer prevalecer la responsabilidad; lo cual solo es posible si al conversar se cede desde ambas posiciones para lograr un encuentro responsable y justo que beneficie a ambos pueblos.

Esperamos de usted el reconocimiento de la sociedad civil independiente cubana y de los compatriotas que residen en el exilio separados de su familia y de la patria que los vio nacer y desde esta perspectiva le solicitamos humildemente se tenga en cuenta la responsabilidad del régimen de La Habana con más de once millones de cubanos para el acercamiento y restablecimiento de relaciones, misión suprema que nos lleva a redactar esta misiva en la cual le solicitamos tener en la mesa de negociación las libertades individuales del pueblo cubano, la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, el respeto y tolerancia a la libertades políticas y la implementación en la isla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos además de la ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Atentamente:

Juan Alberto De la Nuez Ramírez.

Coordinador del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación (MCRR)