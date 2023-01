Iglesia Católica en Cuba anuncia eventos para conmemorar la primera visita papal

Hace 25 años el Papa Juan Pablo II realizó una visita pastoral de cinco días a Cuba, con un mensaje de fe y esperanza. Fue un viaje histórico, debido a que la isla era la única nación latinoamericana que no había sido visitada por Karol Wojtyla.

"Creo que el mensaje sigue vigente y hay que ponerlo en práctica en una situación dramática como la que estamos viviendo", dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba preparó una jornada de celebraciones en las once diócesis de la isla, entre las que destacan un encuentro en el Centro Cultural "Padre Félix Varela", y una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, en El Cobre, que contará con la presencia del Cardenal Beniamino Stella, quien fuera Nuncio Apostólico en Cuba y coordinó junto con los obispos cubanos la histórica visita papal.

En un mensaje a través de las redes sociales, Juan Gabriel Díaz Ruíz, obispo de Ciego de Ávila, abordó el significado de estas jornadas conmemorativas.

"Las celebraciones de estos días no serán meramente de recordatorio de lo que sucedió hace 25 años, sino también quiere ser una renovación de la vida de nuestras comunidades, quiere también volver a las enseñanzas que el Papa, durante todas sus celebraciones, encuentros y misas, nos dejó sobre temas fundamentales de la vida de la Iglesia y del pueblo de Cuba, y que hoy tienen una actualidad maravillosa y que iluminan también lo que estamos viviendo, y el camino que la Iglesia cubana quiere continuar haciendo", dijo el religioso.

Juan Pablo II pidió que Cuba se abriera al mundo con sus magníficas posibilidades y que el mundo se abra a Cuba, condenó el aborto y la división de las familias, pidió mayor libertad religiosa, y exhortó a los cubanos a ser protagonistas de su propia historia personal y nacional.

"Para Cuba fue de alegría. Él vino a confirmarnos en la fe. Por lo tanto, mayor satisfacción", dijo el arzobispo de Santiago de Cuba.

Juan Pablo se convirtió en "el Papa peregrino", uno de los líderes más influyentes del siglo XX.

A continuación reproducimos el programa con las principales actividades y celebraciones por el aniversario 25 de la visita a Cuba del papa san Juan Pablo II.

Lunes 23 de enero: Llegada a La Habana de S.E.R Cardenal Beniamino Stella.



Martes 24 de enero: Santa Misa en la S.M.I. Catedral de La Habana, 7:00 p.m.



Miércoles 25 de enero: Clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, Iglesia Presbiterana, 8:00 p.m. (Calle Salud No.22 entre Campanario y Lealtad. Centro Habana).



Jueves 26 de enero: Santa Misa, S.I. Catedral de Pinar del Río, 8:00 p.m.



Viernes 27 de enero: Santa Misa en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, 5:00 p.m.



Sábado 28 de enero: Santa Misa en el Santuario Nacional de San Lázaro (El Rincón), 10:00 a.m.



Sábado 28 de enero: Encuentro con el mundo de la cultura en el Centro Cultural "Padre Félix Varela", 5:00 p.m.



Domingo 29 de enero: Santa Misa, S.I. Catedral de Matanzas, 10:00 a.m.



Lunes 30 de enero: Misa Santuario Diocesano de San José, Cienfuegos, 9:30 a.m.



Lunes 30 de enero: Encuentro con niños en la Parroquia de Montserrat, Cienfuegos, 4:00 p.m.



Martes 31 de enero: Misa Santuario Diocesano de la Virgen de la Caridad, Santa Clara, 5:00 p.m.



Miércoles 1 de febrero: Misa S.I. Catedral de Ciego de Ávila, 5:00 p.m.



Jueves 2 de febrero: Visita al Hogar de Ancianos “Mons. Adolfo”, Camagüey, 10:30 a.m.



Jueves 2 de febrero: Misa S.M.I. Catedral de Camagüey, 5:00 p.m.



Viernes 3 de febrero: Misa S.I. Catedral de Holguín, 4:00 p.m.



Sábado 4 de febrero: Misa S.I. Catedral de Guantánamo, 10:30 a.m.



Domingo 5 de febrero: Misa Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, El Cobre, 10:00 a.m.



Domingo 5 de febrero: Encuentro en la S.M.I. Catedral de Santiago de Cuba (Día de la Catequesis), 4:30 p.m.



Lunes 6 de febrero: Misa S.I. Catedral de Bayamo, 5:00 p.m.



Jueves 9 de febrero: Encuentro con los Obispos, Casa Sacerdotal (La Habana).



Viernes 10 de febrero: Regreso a Roma de S.E.R. Beniamino Stella.