Hijo de José Daniel Ferrer es liberado

El régimen de Cuba liberó José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del opositor y líder José Daniel Ferrer, mientras que este último continúa tras las rejas.

El joven relató que fue detenido junto a su padre cuando se dirigía a participar en la manifestación del 11 de julio en Santiago de Cuba.

Sin embargo, no pudieron llegar porque dos oficiales de la Seguridad del Estado los interceptaron y llevaron en una patrulla al centro de detenciones Versalles.

Ferrer Cantillo contó que su padre y él fueron separados cada uno en una celda distinta. “El lunes no me dieron comida. Comí el martes y el miércoles me planté en huelga de hambre hasta hoy (domingo) que me liberaron”.

El joven opositor denunció que presenció como todas las personas que eran detenidas eran agredidas. “Golpearon a jóvenes, ancianos, a todo el que lograron detener ese día”.

El primer día de su detención fue informado de que iba a ser juzgado por tres delitos: “instigación al desorden público”, “propagación de epidemias” y “desorden público”.

Luego, al salir de la cárcel los oficiales le informaron que solo sería acusado por "desorden público".