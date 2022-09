“Hay que exigir responsabilidades por el desastre económico en Cuba"

El economista cubano Elías Amor Bravo llamó la atención sobre la necesidad de exigir responsabilidades a las autoridades comunistas por el debacle económico en la isla.

Entrevistado por Radio Martí, el experto alertó que no se vislumbra, por parte de las autoridades políticas y económicas de la isla, una estrategia apropiada para sacar al país de la actual crisis.



“Todo esto que se está produciendo, obedece a un motivo, que es el absoluto desequilibrio que tiene la economía cubana”, apuntó el reconocido economista, señalando lo que denomina como equilibrio interno y externo.



“Cuando hablo de equilibrio interno, estoy hablando fundamentalmente del tipo de cambio, por ejemplo, de los tipos de interés, de las tasas de crecimiento económico, de las tasas de todo tipo, que se caracterizan en el interior de la economía”, dijo el autor del blog Cuba Economía.



En cuanto al “equilibrio externo”, apuntó el experto, “Cuba está teniendo problemas también, porque no llegan turistas; los aviones van vacíos y no llegan tampoco inversiones extranjeras”.

El académico residente en Valencia, España, dijo que “todo esto pone de manifiesto un problema grave, que es la falta absoluta de estrategia por parte del régimen para hacer frente a una situación compleja, porque todos los países del mundo van a enfrentar esta situación de crisis que ya está ahí, dibujándose”.



“En el caso cubano, va a ser mortal, esa incompetencia que les impide resolver los problemas que tiene la economía cubana, un modelo que está fracasado”, sentenció.



En su intervención, el economista se refirió a las cuantiosas deudas acumuladas por los jerarcas cubanos en el mercado internacional.

“Cuba no paga las deudas, no paga las deudas al Club de París, por tanto, está en una situación de impagos y, si tú estás en impagos, los mercados financieros no te prestan plata y, si no te prestan plata, tú no puedes comprar ni petróleo, ni energías, ni nada”, argumentó.



“Hay que exigir responsabilidades a quienes están al frente de la economía, porque son ellos los únicos responsables del desastre. Hemos venido anticipando algunas de estas tendencias que ahora se van a poner de manifiesto con mucha crudeza y al aparato del régimen no le queda ya más combustible para poder funcionar. Cuando hablo de combustible, hablo de energía en el sentido de que están agotados, el modelo no funciona, está absolutamente acabado y lo que hace falta es coger el camino de las reformas estructurales que tanto necesita la economía privada”, afirmó.



Entre las medidas más urgentes, el experto mencionó la propiedad privada, la creación de un marco auténtico para la empresa privada, que se permita el desarrollo de las actividades de comercio exterior por parte de los cubanos y "avanzar hacia una estructura económica comparable a la de otros países del mundo”.

Desde el oficialismo, el doctor José Luis Rodríguez, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), exoneró de responsabilidades a las autoridades cubanas por la profunda crisis económica.

El exministro de Economía y Planificación de Cuba se refirió al impacto de la crisis energética mundial en Cuba y señaló que "el mayor peso recae en el bloqueo de Estados Unidos, además de los efectos de la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, la cual solo nos beneficia por el alza de la cotización del níquel que subió de 18 mil a 26 mil dólares en el primer semestre del año".



El funcionario citó entre las medidas urgentes a tomar, el pago de la deuda externa, reactivar el financiamiento externo mediante un acuerdo con los acreedores o el pago de una parte de ese adeudo, el análisis e implementación de un plan antiinflacionario global, el incremento de la producción de alimentos a como dé lugar y solucionar el déficit de energía.

Sobre esto último dijo que se trata de algo vital "pues sin ella se paraliza el país, problemas que se deben enfrentar y resolver porque son de seguridad nacional".



Según el último ranking publicado por el profesor universitario de Economía Steve Hanke, la tasa de inflación en Cuba alcanzó el 135 %, convirtiéndose en el segundo país en el mundo en presentar la tasa más elevada.



Esta semana la tasa cambiaria en el mercado informal cubano alcanzó los 165 pesos en moneda nacional por un dólar estadounidense.

[A partir de una entrevista realizada por Tomás Cardoso para el programa Cuba al Día]