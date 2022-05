Habrá apagones en toda Cuba por varios días

Las autoridades de Cuba alertaron el sábado sobre una serie de apagones en todo el país que se prolongarán en los próximos días.

La estatal Unión Nacional Eléctrica (UNE) dijo que "se mantendrán las afectaciones al servicio en toda Cuba en los próximos días".

La entidad indicó que hay una mejoría con la reparación de la unidad No. 1 de la central termoeléctrica de Felton, la de mayor capacidad de generación en el país y ubicada en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín.

Sin embargo, reconocieron que el Sistema Eléctrico Nacional no logra cubrir la demanda.

"Continúan seis unidades térmicas en avería y los mantenimientos planificados en Felton 2, Mariel 8 y Tallapiedra", informaron.

La empresa estatal dijo que "entre los principales factores que inciden en la vulnerabilidad de los bloques térmicos están las limitaciones financieras y el bloqueo, que han impedido realizar los mantenimientos requeridos de forma oportuna".

Explicaron que Cuba tiene 16 de los 20 bloques de generación fuera del ciclo de mantenimiento capital y que están "quemando un combustible muy agresivo que acorta los ciclos de operación entre mantenimientos y requiere una intensificación de los procesos de limpieza, de lavado y la sustitución de conductos que están sometidos a una alta corrosión".

Los apagones vienen generando descontento en la población desde hace meses, tal como cuentan varios usuarios en las redes sociales.

Muchos de los comentarios apuntan directamente a la mala gestión del gobierno como culpable de la crisis energética en el país, a priorizar inversiones en el turismo en lugar de en el sistema eléctrico nacional, a la incapacidad de la Unión Eléctrica Nacional para mantener las centrales y a la duración de los apagones, que llegan a prolongarse en algunas regiones del país hasta 14 horas.

A continuación reproducimos algunos de los comentarios que los usuarios publicaron en la propia página de Facebook de la Unión Eléctrica de Cuba:

"Yo llevo una semana de apagones desde el viernes pasado en la noche y por decirlo en la página de la empresa eléctrica de Cienfuegos fui bloqueada no puedo ver la página desde mi perfil".



"Hasta cuándo es la reparación??? Todos los meses es lo mismo , inviertan en arreglar las termoeléctricas esas que no aguan más, señores no es fácil com estos calores pasar e la madrugada entera echándole aire con un cartón a un niño".

"Nadie acaba de decir cuándo se acaba este suplicio. Es un crimen lo que nos toca vivir como cubanos, señores, hace ya un año que estamos con estos problemas de los apagones que no parecen tener soluciones".



"Quitan hasta 6 horas la corriente y después la vuelven a quitar es más el tiempo sin electricidad que El q uno tiene ya. Asco es lo q uno le tiene a este gobierno".



"Esperemos que pronto se incorporen al sistema electroenergético nacional. Ya llevamos más de 3 días en apagones!!!".



"Menos gastos construyendo hoteles y dedicar el dinero a mejorar el Sistema Electroenergético Nacional".



"Ya hay apuestas de cuánto tiempo va a durar, no va a pasar de una semana , después otro parche más y así sucesivamente".