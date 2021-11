Golpean y amenazan a periodista independiente para que no reporte sobre la Marcha Cívica del 15N (VIDEO)

El periodista independiente Vladimir Turró fue golpeado y amenazado en plena calle por desconocidos este jueves, al anochecer, cuando regresaba a su casa en el reparto Párraga, municipio Arroyo Naranjo.

El comunicador, que denunció los hechos a Radio Martí, dijo que responsabiliza a la policía política de esta agresión.

“Todo sucedió ayer a las siete y media de la noche, aquí mismo, en Párraga, a cuatro o cinco cuadras de mi casa”, dijo el reportero de portal digital independiente CubaNet, quien agregó que volvía a su hogar, de regreso del policlínico, cuando tres hombres, vestidos de civil, le “atacaron”.

“Yo venía de frente a ellos […] y, sin esperarlo, me tiran aquel ‘gaznatón’, me dan en el ojo y ahí es cuando me dicen que ‘esto sólo es un adelanto de lo que podía sucederme el 15 de noviembre’ si yo salía a la calle a hacer mi trabajo”, relató Turró.

Los atacantes “catalogaron su trabajo como un ‘periodismo cochino’ y luego se marcharon".

"Yo quedé ahí, un poco aturdido y nada, seguí para la casa y aquí fue donde hice la denuncia en Facebook”, agregó.

Tras la agresión, el periodista subió este video en su cuenta de Facebook. en el que se puede apreciar la huella dejada por la agresión en su rostro.

En opinión de Vladimir Turró, este no fue un asalto común porque, alega, “no me quitaron nada y, evidentemente, estas declaraciones que hicieron, estas amenazas que lanzaron, es obra de la policía política, de eso no cabe la menor duda”.

“Evidentemente, ellos (el régimen) están utilizando este tipo de delincuentes para atacar a los periodistas independientes, a los opositores, incluso, pueden haber sido hasta oficiales que, en su mayoría, son delincuentes al servicio de la Seguridad del Estado”, declaró.

El periodista independiente aclaró, sin embargo, que no se puede asegurar que los tres asaltantes pertenezcan a la Seguridad del Estado porque “nunca enseñaron ninguna documentación ni nada por el estilo”.

Al acercarse la fecha de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre, aumentan también las presiones y amenazas contra miembros de la sociedad civil y la prensa independiente cubana, como es el caso de Thais Mailen Franco, detenida durante las protestas de la calle Obispo el 30 de abril y en libertad a la espera de juicio, a quien amenazaron con "regresarla a prisión si sale a manifestarse el 15N",

Por otra parte, la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras ha denunciado el acoso que están viviendo los comunicadores cubanos declarando que "se degrada cada día más" la situación de los periodistas independientes de la isla.

(Con reportaje de Tomás Cardoso para Radio Martí)