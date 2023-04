Gloria Gaynor, un ícono de la música disco, se conmueve con "Patria y Vida" (VIDEO)

La leyenda de la música disco Gloria Gaynor condenó los ataques a la libertad de expresión en Cuba, tras haber visto el documental “Patria y Vida: The Power of Music” que detalla el surgimiento y arraigo de la canción que marcó un hito entre los cubanos que sueñan con un cambio de sistema político en la isla.



La cantante de fama internacional, cuyo tema "I Will Survive" se ha convertido en himno de libertad y resistencia para millones de personas alrededor del mundo desde que fue lanzada en 1978, reconoció la fuerza del tema compuesto por Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Randy Malcolm, Alexander Delgado, Descemer Bueno, Eliécer Márquez Duany "El Funky", Maykel Castillo Pérez "Osorbo" y Yadam González.



En un pequeño video en redes sociales, compartido el martes en redes sociales, la diva de la música disco y ganadora de Premios Grammy afirmó: "He visto el documental "Patria y Vida" que arroja luz sobre un asunto muy serio. No puedo imaginarme, como cantante y como estadounidense, que alguien no pueda cantar lo que está en su corazón, mientras no haga daño a nada o haga un llamado a lastimar a otros".



"La opresión a la libertad de expresión, que no daña a nadie y no incita a dañar a nadie no está bien. Es una barbaridad y va contra el instinto natural de cualquiera que sea capaz de la más mínima expresión de amor. Esto tiene que parar", sentenció la intérprete de otros éxitos como "Never Can Say Goodbye" y "I Am What I Am".



"Rezo a Dios por el éxito de ustedes, por este encomiable y necesario esfuerzo y por la libertad de todos los cubanos. Que Dios los bendiga", dijo Gaynor.



El mes pasado, Gaynor estuvo entre las personalidades que asistieron a la premiere del documental dirigido por Luengo, que se realizó en el Miami Film Festival. La proyección del film contó con invitados estelares como los artistas cubanos Camila Cabello, Emilio y Gloria Estefan, entre otros.



La canción, lanzada en febrero de 2021, es un fenómeno mundial en redes sociales, con más de 300 millones de visitas en el hashtag de la plataforma Tik-Tok y más de 110 millones de interacciones bajo #Patriayvida en Facebook, Twitter e Instagram. El video musical del tema dirigido por Asiel Babastro tiene más de 12 millones de vistas en YouTube.