Gibson dona guitarras a estudiantes de música en Cuba

Gibson, la icónica marca de instrumentos musicales, donó decenas de equipos musicales a estudiantes de la Escuela Nacional de Arte (ENA) de Cuba a través del exjugador de fútbol americano Derek Walker, embajador de buena voluntad de la fundación Gibson Gives.



De acuerdo con un comunicado divulgado este miércoles, Gibson Gives, organización caritativa de Gibson, donó un centenar de juegos de cuerdas de guitarra, púas y 52 guitarras acústicas Epiphone a 21 programas de educación musical de la ENA.



Además, "en los próximos meses" Gibson donará otras 100 guitarras Epiphone a instituciones cubanas.



"La música y la composición de canciones cubanas tienen una historia musical muy rica y un impacto global; estamos encantados de aportar nuestro granito de arena para asegurar que esta tradición continúe prosperando con la próxima generación", dijo Dendy Jarrett, director ejecutivo de Gibson Gives.



Zulema Armas, subdirectora de comunicación y relaciones internacionales del Centro Nacional de Escuelas de Arte en la isla, afirmó que el donativo se realiza con visión de futuro.



"Al poner instrumentos musicales como estas guitarras de alta calidad en manos de nuestros aspirantes a artistas, ustedes están contribuyendo también al desarrollo de jóvenes talentos que en el futuro se presentarán en los principales escenarios, haciendo del mundo un lugar más hermoso con su creatividad y fuerza vital", señaló Armas.



Walker, que jugó profesionalmente en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) como ala defensiva, entregó personalmente los instrumentos y equipos a los estudiantes.



"Sigo agradecido con Gibson por ver y creer en mi visión inicial de donar púas y cuerdas de guitarra a estudiantes en Cuba. En menos de un año, me sorprende que hayamos podido donar guitarras Epiphone a 21 escuelas musicales de toda Cuba", dijo Walker.



El comunicado agrega que todas las donaciones de Gibson Gives se destinan a "dar el regalo de la música".



En los últimos tres años, Gibson Gives, el brazo filantrópico de Gibson, la famosa marca de guitarras fundada en 1894, ha recaudado más de tres millones y medio de dólares en todo el mundo a través de su misión.



"Gibson Gives cree que invertir en educación musical producirá mejores personas, mejores líderes y un mundo mejor", señala la organización.

(Artículo de la agencia de prensa EFE)