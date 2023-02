Defensoras de los derechos de las mujeres calificaron el feminicidio en Cuba como un "crimen de Estado", en respuesta a un artículo publicado en la prensa oficial que reconoce fallas en la prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género en la isla, sin nombrar la responsabilidad gubernamental.



“La responsabilidad de la prevención no puede caer sobre la sociedad, porque una sociedad que no está educada en este tipo de temas es imposible que pueda ella sola prevenir los problemas que le suceden. Esto es una responsabilidad estatal, y más, ha sido una responsabilidad estatal que ellos mismos han dicho que van a llevar a cabo en un momento determinado, pero no lo han hecho. O sea, lo han aplazado, y los casos siguen sucediendo. En estos momentos estamos en un estado de emergencia respecto a los feminicidios”, dijo este domingo a Radio Martí Kiana Anandra, periodista y colaboradora del Observatorio de Género Alas Tensas.



De acuerdo con los reportes de organizaciones independientes especializadas en temas de género, en lo que va de 2023 han ocurrido en Cuba 9 feminicidios.

Las autoras del artículo publicado el viernes en el portal oficialista en internet Cubadebate, Ania Terrero y Dixie Edith, se preguntan si Cuba se enfrenta a una ola de feminicidios y constatan que “es difícil saberlo”, porque carecen de los datos estadísticos o de información para hacer comparaciones.



“Los medios todos pertenecen al Estado. Entonces, la visibilidad también es un problema del Estado. Y si aquí en Cuba no se ha tocado el tema de los feminicidios con anterioridad, es porque no ha pasado por el filtro institucional, o no había estado permitido hasta el momento, y creo que la propia presión que hemos hecho nosotros como activistas es lo que ha hecho que, inevitablemente, tengan que hablar de esto”, apuntó la comunicadora independiente.



Las oficialistas destacan que las denuncias de asesinatos machistas deben trascender los hitos noticiosos y la especulación mediática.



En este sentido, la presidenta de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga, cuestiona: “¿Es mediático informar sobre los asesinatos de mujeres inocentes cuando un gobierno calla y no cumple con su obligación de informar de estos gravísimos hechos? Todas las mujeres cubanas, a una, deberíamos de exigirle al gobierno cubano una Ley Integral contra la Violencia de Género, que garantice la integridad física y psicológica de las mujeres, así como la seguridad y la protección de ellas. El silencio no ayuda, sino que es cómplice”, subrayó Larrinaga.



El texto oficialista usa el término “femicidio”, en lugar de feminicidio, que aplica a este tipo de crimen en la Isla, destacó Anandra.



“El hecho de añadirle el ‘ni’ le está dando al Estado una responsabilidad que hasta el momento ha estado omitida, y que ellas mismas pongan ‘femicidio’ y, sin embargo, reclamen toda una serie de medidas cuya responsabilidad solamente la puede tener el Estado… Porque, por ejemplo, esas capacitaciones a personal de Salud, de la Policía, tienen que nacer desde figuras e instancias superiores, que puedan saber, que conozcan del tema, y que se puedan acercar a esos lugares y velar, entonces, porque esas personas se preparen, porque existan protocolos especializados para la atención a las víctimas de violencia de género”, apuntó.



Las autoras del artículo también respaldan una ley integral que centre la violencia de género como conflicto específico. “Es una cosa que las feministas independientes hemos solicitado en reiteradas ocasiones, y que estamos criminalizadas por hacer este trabajo”, señaló la activista.



En noviembre de 2019, un grupo de 40 mujeres presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género. Dos meses después, cuatro de ellas recibieron la confirmación de que la norma jurídica que demandan no está contemplada en el Programa Legislativo del Parlamento cubano hasta 2028.