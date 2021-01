Firman petición en Change.org para exigir la libertad de Cuba

La curadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro, Anamely Ramos, informó en un video en Facebook las razones sobre su salida de Cuba hacia México detallando que este no se debe por las represalias del régimen contra ella.

La activista Anamely Ramos después de dos días de su llegada a México realizó un video en vivo para aclarar ciertos rumores sobre su salida de Cuba. “Cuando me sacan del ISA (Instituto Superior de Arte) empecé a buscarme un futuro, y aunque seguí con mis proyectos independientes, apliqué a un doctorado en la Universidad Iberoamericana en México y me gané la beca”, dijo la opositora.



La curadora de arte dijo que su viaje y sus estudios en la universidad mexicana estaban planificados desde hace tiempo, incluso "antes de que Luis Manuel Otero Alcántara fuese encarcelado".

“Fue un proceso largo de entrevistas y fue en enero (del 2020) cuando me dijeron que me gané la beca, es decir, es un proceso muy anterior a lo que sucedió después cómo la campaña de liberación de Luis, todo lo que hicimos dentro del Movimiento San Isidro y lo que sucedió después por Denis”, detalló Ramos.

La opositora se sinceró y dijo que debatió entre quedarse en Cuba o seguir con su meta de obtener su doctorado, pero señaló que entendió que estando en el extranjero, así sea por un tiempo, puede seguir ayudando a la causa. “Fue una decisión difícil pero no podía perder este doctorado, yo amo este doctorado porque fue una cosa que yo conseguí por mi misma y mi trayectoria profesional y creo que desde acá puedo hacer otras cosas que desde allá no podía”, dijo Ramos.



Con respecto a si volvería a Cuba o no, la artista señala que seguirá visitando la isla y que no perderá su condición de “residente”. Además, sobre si el régimen le permite volver, la activista dijo que las autoridades tienen que dejarla entrar a la isla y de no ser así, se encargaría de que la comunidad internacional conozca los hechos. “Si no me dejan entrar voy a armar el revuelta que no se imaginan con la comunidad internacional, ya se lo dije a la Seguridad del Estado la última vez que me detuvieron”, dijo la activista quién además detalló que la prohibición de entrada a su país por parte del régimen es ilegal.

La opositora reiteró que su salida de Cuba no tiene que ver con la visibilidad política que ha tenido los últimos meses y que la única razón por la que salió es para poder culminar su doctorado. “Mi salida de Cuba no tiene que ver con la visibilidad que yo he tenido con las directas que comencé a hacer y demás, ya les dije que no es una cuestión política, es un esfuerzo propio y es un doctorado que yo gané por mis propios medios", dijo Ramos.

"Yo no me voy de Cuba porque me botaron, me voy porque quiero", dijo contundentemente la opositora.