Fincimex dice que Western Union cerrará 407 puntos de servicio en Cuba, pero hay dudas sobre el anuncio

La corporación militar cubana Fincimex dijo este martes en Facebook que Western Union cerrará 407 puntos de servicio en Cuba debido a nuevas disposiciones de Estados Unidos, pero el anuncio no ha sido confirmado y el diario 14ymedio considera que el comunicado de Fincimex es "ambiguo".

Western Union, en un email enviado a Radio Televisión Martí a las 7:00 pm del martes, dijo puntualmente, "Nuestro objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes, muchos de los cuales dependen de las remesas de sus seres queridos para satisfacer sus necesidades diarias".

"Western Union se compromete a cumplir con todas las regulaciones gubernamentales y actualmente estamos trabajando para cumplir con las nuevas reglas y regulaciones sobre Cuba. Proporcionaremos información adicional a medida que formalicemos esos planes", añadió la empresa.

"Mientras tanto, los servicios de Western Union entre EEUU y Cuba siguen operando", subrayó.

El lunes, una vocera de Western Union había dicho a Radio Martí que la empresa seguirá ofreciendo servicios en Cuba mientras estudia las nuevas medidas del gobierno estadounidense.

Asimismo, el periódico 14ymedio investigó el asunto este martes en la tarde. "En una llamada de este diario a una de las oficinas de Western Union en La Habana la empleada declaró: oficialmente a nosotros no nos han dicho nada de cerrar, lo que tenemos entendido es que podemos seguir funcionando sin problemas hasta el 27 de noviembre. Yo no me guío por Facebook sino por orientaciones oficiales y aquí no nos han mandado a cerrar", publicó el diario digital.

Entretanto, las reacciones en Facebook no se hicieron esperar. Carlos Torres, un usuario que reside en Ciego de Avila, comentó: "Si hubieran aceptado por lógica pagar al pueblo en dólares nada de esto estuviera pasando, pero la avaricia por los dolares imperiales no tiene fin, espero no la pongan mas a no ser que se le pague a las familias en dólares como debe ser, y que sea la familia quien decida en que gastarlo, no el gobierno. La moneda nacional ya no sirve para nada, no olviden eso".

El usuario llamado Carlos Fidel ofreció otro punto de vista y dijo, "Así es como actúa esta criminal administración norteamericana guiada por Tump y Pompeo que han sido secuestrados por el odio miserable de una mafia miamense que ha hecho fortunas con el dinero de la familia cubana que allí radica".

Leydiana Ramos Rodríguez también comentó, con críticas al gobierno cubano: "Ok perfecto, y ¿por qué no nos beneficiaron a nosotros antes que EEUU pusiera las medidas?"

El gobierno de Estados Unidos ha adoptado la política de frenar el flujo de divisas a las empresas militares cubanas, porque esos fondos son usados para reprimir al pueblo e interferir en los asuntos internos de Venezuela.

El Departamento de Estado subrayó que las empresas militares cubanas se aprovechan de las necesidades de las familias cubanas, al involucrase en el negocio de las remesas, el cual genera miles de millones de dólares en ingresos al país cada año.