Ferrer, todavía con secuelas de una golpiza propinada por sus carceleros

El opositor y preso político José Daniel Ferrer García continúa con problemas de salud, en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde permanece detenido desde el verano de 2021.

Así lo informaba a su familia a través de una llamada telefónica, en la que describió algunas de las afectaciones de la golpiza que le propinaron sus carceleros en diciembre.

"De la golpiza, la única secuela que me queda es el malestar en el área del coxis, el sacro, principalmente, que al sentarme me molesta, me duele, porque me afecta. Tengo que estar generalmente acostado o de pie para no sentir la molestia", declaró el líder de la Unión Patriótica de Cuba.

El opositor, que al momento de su arresto fungía como presidente de la coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo que su salud "sigue en la misma situación".

"Han disminuido los malestares estomacales, pero bueno, continuó la acidez debido a la huelga de hambre, por (…) el tipo de alimentación que llevo, que es lo que ustedes me traen. Gracias a la familia y a que tengo varios amigos y hermanos de causa solidarios, de eso es que yo subsisto, yo no acepto ningún tipo de alimento, ni siquiera el agua del penal", precisó Ferrer, quien fue uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba, en 2003.

El opositor fue arrestado el 11 de julio de 2021, cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la Isla. Tras su detención le fue revocada una sanción de cuatro años y seis meses, impuesta en 2020.