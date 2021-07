Familiares de detenidos y desaparecidos en las protestas del 11J alertan sobre situación de sus seres queridos

Al cumplirse 10 días de las protestas que estallaron en varias ciudades de Cuba ante la crítica situación sociopolítica del país, familiares de varios de los detenidos y desaparecidos desde el 11 de julio alertan sobre la incomunicación y falta de derechos a la que han sido sometidos.

Desde la ciudad de Las Tunas, Cristian Pérez Carmenate, dijo que su mamá Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), exprisionera política y actualmente detenida en la Unidad de Instrucción Policial Provincial, será enjuiciada y, hasta que se celebre el juicio, permanecerá en prisión.

Los familiares fueron autorizados este martes a llevarle aseo personal y ropa.

“Hoy se presentaron dos esbirros de la Seguridad del Estado en mí casa, para comunicarnos que ella será llevada a juicio por el delito de “desorden público” y estamos muy preocupados por su salud, ella tiene 64 años de edad, con varios padecimientos, para que esta tiranía la vuelva a llevar a la prisión”, advirtió Cristian.

Este martes cumplen 10 días presos nueve activistas en Isla de la Juventud, reporta Dayanis Salazar Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero.

“Sus nombres son:

Ramón Salazar Infante

Martha Pérez Arias

Osbel Barzaga Claro

Loisel Castro Herrera

Yarvelis Escobar Rodriguez

Francisco Alfaro Dieguez

Juan Luis Sánchez González

Alexei Leyva

Dairis del Sol”

Y sobre sus padres, Martha Pérez, detenida en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Nueva Gerona, y su papá, Ramón Salazar, que fue trasladado el pasado sábado a la prisión El Guayabo, Dayanis señaló que también serán juzgados por del delito de “desorden úblico”.

“Ya les impusieron la medida cautelar de prisión preventiva y estarán en la cárcel hasta el día del juicio, un proceso que puede durar según el código penal vigente en la isla hasta seis meses”, dijo la activista.

Yuleydis López, esposa del periodista independiente Jorge Bello, residente en Artemisa, señala que desconoce dónde está el comunicador desde el día de las protestas, cuando fue detenido.

“Nos dijeron que estaba en Cuatro Caminos, Guanajay. Cuando logramos conseguir transporte y el permiso para llegar al penal, nadie allí sabía dónde estaba Jorge. Al final me dijeron que allí no estaba, y que no sabían si estaba preso en el penal Reloj Club, o Valle Grande. Pero si está o no, no te lo puedo afirmar, porque nosotros no hemos tenido ni una comunicación con él todavía, por tanto, para la familia él está desaparecido”, aseguró la esposa del comunicador.

Y desde en poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, Annia Zamora dijo que recibieron un permiso oficial para viajar a la ciudad cabecera, el próximo jueves, con el propósito de conocer sobre la situación de su esposo, Armando Abascal.

“Hasta que yo no tenga fe de vida de Armando Abascal, sigo reportándolo como desaparecido, y hago responsable a la dictadura de lo que le pueda suceder”, concluyó Zamora.