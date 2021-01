Fallece una niña por falta de ambulancia en Colón

El artista cubano Rolando Pulido falleció en viernes en la ciudad de Nueva York. Tenía 58 años de edad.

La obra gráfica de este marielito que salió de Cuba en 1980 a los 18 años de edad "ha sido durante años la imagen de sitios tan emblemáticos como el club de jazz Blue Note, el bar Cooper's, la librería Strand, así como en los escenarios del programa televisivo semanal Saturday Night Live, dijo Pardo Lazo en una entrevista al diseñador publicada por Hypermedia Magazine en julio de 2019", informó Diario de Cuba.

El diario 14ymedio reporta que poco después de declarar su intención de emigrar fue víctima de un masivo acto de repudio donde, según recordó en testimonios y entrevistas fue "humillado y fuertemente golpeado".

"La Cuba que conocí no me había gustado ni un poquito. Había sido el lugar donde desde que nací me trataban de adoctrinar con una ideología que no me gustaba, que no era la que mis padres hubieran preferido para mí", explicó años después al recordar sus primeros tiempos en Nueva York, precisó 14ymedio.

Pulido dijo hace varios años a la periodista de Televisión Martí, Karen Caballero, que sentía una "necesidad inmensa" de usar su arte para dar a conocer lo que ocurre en Cuba, y también para ayudar a unir a los cubanos en todo el mundo.

"Nuestro amado hermano, Rolando Pulido, ha descansado ayer (viernes) durante la noche, agradecido de corazón por toda la solidaridad que le transmitimos entre todos hasta el final", dijo en Facebook el escritor Orlando Luis Pardo Lazo, quien trabaja en la Universidad de Washington, en St. Louis, Misuri.

"Se fue rodeado de amigos que podían visitarlo", dijo Pardo Lazo.

Amigos del artistas habían recaudado fondos para ayudarlo en su tratamiento. La página web que solicitaba donaciones decía en un texto:

Amigos del alma:

Nuestro entrañable amigo Rolando Pulido de Nueva York, durante más de una década uno de los más creativos diseñadores de la sociedad civil, necesita ahora de nosotros de manera urgente.

Rolando ha estado muy enfermo. Sin terapia física diaria en su casa, no volverá a caminar.

Ayudemos a Rolando, por favor. Es lo justo y necesario. Por años y años, él nos has regalado a todos la belleza de su obra y la bondad de su alma. Nunca pidió nada a cambio. Tampoco lo está pidiendo ahora. Se los pido yo, con el mismo corazón de escribir en nombre de la libertad.

No dejemos solos a nuestro elfo de los píxeles. No abandonemos al héroe que desde Photoshop y en las calles de la Gran Manzana le ha dicho de frente a la dictadura: BASTA YA.