La FAES, un organismo policial que atemoriza a los venezolanos (VIDEO)

La crisis venezolana aumenta todos los días y el régimen de Nicolás Maduro mueve sus piezas, como en un tablero de ajedrez, pero con las reglas a su manera para aferrarse más al poder.

La agencia noticiosa AFP realizó una investigación que evidencia el abuso de poder por parte de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), un organismo creado por Nicolás Maduro en el año 2017 "para combatir el crimen organizado relacionado a la oposición" en pleno desarrollo de las protestas en su contra.



Las acusaciones en contra de este organismo por cientos de venezolanos señalan las más viles torturas y homicidios. Las denuncias son tales que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió la disolución del organismo en un informe después de reunirse con familiares de las víctimas el pasado mes de julio de este año.



Dos de las víctimas mortales de la FAES fueron Johander Pérez y Jesse Pérez. Ruth Pérez, familiar de estos, le dijo a AFP que las víctimas murieron a balazos provocados por la FAES y que cree que los funcionarios se "ensañaron" con los miembros de su familia por las denuncias realizadas por ella. "Yo denuncié porque ellos (FAES) me amenazaron de matar a todos los miembros de la familia y después me iban a matar a mí", aseguró la venezolana a la AFP.

El modus operandis del organismo es siempre el mismo: llegan en las unidades de patrulla con uniformes negros, pasamontañas en la cara que no permiten ver sus rostros y armas largas. El poder del organismo es tal que los familiares de las víctimas les acusan de manipular la escena del crimen y autopsias.



Mirian, madre de Luis Ariza, aseguró a la AFP que funcionarios del organismo asesinaron a su hijo con un solo disparo directo al tórax. Un funcionario de este cuerpo policialle dijo a la AFP que el joven estaba caminando con un arma en la mano y al omitir la orden de "pare" de los funcionarios fue abatido con un disparo. Luis había estado detenido 3 meses en el marco de las protestas de 2017.



En la terrible historia de Luis, hay muchas piezas que no encajan. El informe de la muerte de Luis lo vincula con un oficio, pero el mismo indica que los cuerpos policiales no registran el arma ni requería a Luis, asegura la AFP. Su familia, sin embargo, asegura que este fue sacado por la fuerza de su vivienda y asesinado a balazos.



A pesar de las acusaciones y denuncias por parte de cientos de venezolanos, el régimen de Maduro parece apoyar las acciones de la FAES o al menos hacer caso omiso de las acusaciones. Incluso, el dirigente chavista tildó al informe presentado por Bachelet comouna mentira y reafirmó su apoyo a la FAES.



La Alta Comisionada comentó su preocupación por que la FAES sea usado como un instrumentopara controlar la sociedad. Así mismo aseguró en el informe quelas "muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición".



Liliana Ortega fundadora de Cofavic, ONG que registra las violaciones a los derechos humanos, aseguró a AFP que la impunidad con respecto a estos casos es de un 98%. "La mayoría de estos casos no supera la etapa inicial, preliminar del proceso en el Ministerio Público, son muy pocos los casos que pasan a juicio y en la mayoría de ellos no hay condenas determinantes por la gravedad de los crímenes, estamos hablando de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, es decir crímenes que no son imprescriptibles y que pueden constituir también crímenes de lesa humanidad" dijo la abogada a AFP.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que 53 agentes están presos y 695 acusados de violaciones de los derechos humanos desde en “causas abiertas desde el 2017”. La AFP asegura no recibió respuesta al consultar al organismo si existen procesados de las FAES.



A pesar de las declaraciones del Fiscal de que si se regula a este ente policial, los venezolanos temen cada vez que ven una alcabala de la FAES y cruzan los dedos para mo ser protagonistas de estas terribles historias criminalisticas donde el abuso de poder reina sobre cualquier ley o derecho fundamental.